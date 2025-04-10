Реформа школи забуксує? Автор закону назвав серйозну проблему

Втілення законопроєктів №13120 або №13120-1 в життя зажадає серйозних коштів

Реалізація законопроєкту №13120, який передбачає скасування звичної системи шкіл I-III ступенів, зажадає значних інвестицій. А якщо буде відбуватися перерозподіл вчителів — вони працюватимуть в інших закладах.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів заступник голови комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, один з авторів закону Сергій Колебошин. Він пояснив, що законопроєкт спрямований не на економію, а на збільшення витрат й інвестицій.

Більше про це читайте у публікації: "Освітня революція чи катастрофа? Що буде з українськими школами, якщо Рада ухвалить гучні законопроєкти".

— Якщо законопроєкт стане законом, то це вимагатиме більше коштів, оскільки розподіл учнів на профільні групи збільшить фінансування, зокрема на освітню субвенцію. Ми будемо пропонувати це до проєкту бюджету на 2026-2027 роки. Я знаю, що й Кабмін усвідомлює це, — каже нардеп.

За його словами, держава має в рази збільшити кількість шкільних автобусів, які будуть підвозити дітей у створювані гімназії (5-9 класи) та ліцеї (5-9 та 10-12 класи), адже без цього реформа не матиме сенсу.

— Дітям із сільських районів треба буде забезпечити зручний підвіз, а не змушувати їх жити в інтернатах чи долати великі відстані. Без серйозних інвестицій у транспорт це просто не спрацює, і реформа не буде сприйнята ні батьками, ні громадами, — підсумовав нардеп.

Нагадаємо, "Телеграф" неодноразово писав, що зарплати освітян не відповідають законодавству.