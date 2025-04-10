На Київщині ДБР викрило банду "перевертнів у погонах", але чомусь мовчить про це

Полковник поліції вважає, що злякались громадського резонансу

Державне бюро розслідувань затримало поліцейських із Бучанського районного управління поліції та Управління карного розшуку ГУНП у Київській області. При цьому офіційно про це не повідомлялося.

Правоохоронців підозрюють у причетності до створення злочинного угруповання, яке займалося системним вимаганням за наркозалежних. Про це написав у Facebook командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів, полковник поліції Сергій Лукашов.

Хто був учасником злочинного угрупування

За його даними, старший оперуповноважений УКР ГУНП у Київській області Колодій В.В. користуючись службовим становищем, залучив до реалізації злочинного плану низку працівників поліції. Як другий організатор в публікації згадується Ситюк Р.М. без вказання посади. Згідно з декларацією у 2023 році він працював старшим оперуповноваженим УКР ГУНП у Київській області.

У склад злочинного угруповання увійшли, зокрема:

Андрій Терещенко — в.о. заступника начальника відділу поліції №1 (м. Вишневе) Бучанського РУП

Владислав Татаренко — оперуповноважений Бучанського РУП

Шокір Філіпченко — оперуповноважений кримінальної поліції Бучанського РУП

Ярослав Величко — заступник начальника сектору кримінальної поліції відділу №1 (м. Вишневе)

Дмитро Даниленко — оперуповноважений сектору кримінальної поліції відділу №1

Андрій Галкін — старший оперуповноважений ОПВ УКР ГУНП.

Чим займалася банда правоохоронців

Лукашов повідомив, що з вересня 2024 по березень 2025 року на території Київської області діяла злочинна організація, створена працівниками поліції. Її учасники вчинили низку тяжких злочинів, зокрема:

систематичне перевищення влади із застосуванням насильства

незаконні затримання та позбавлення волі

вимагання та одержання неправомірної вигоди службовими особами.

Полковник поліції зазначає, що у справі вже набралося близько півтора десятка епізодів. Серед іншого, правоохоронці незаконно затримували людей із наркотичною залежністю та вимагали в них гроші за "непритягнення до кримінальної відповідальності". За останні пів року від подібних дій постраждали 15 наркозалежних.

Суд обирає запобіжні заходи

9 квітня 2025 року Печерський районний суд Києва вже відправив Колодія В.В. та Ситюка Р.М. під цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом, а ще трьох: Татаренка, Терещенка та Горностая – під нічний домашній арешт (обмеження діють з 22:00 до 06:00). 10 квітня суд має розглянути питання обрання запобіжних заходів щодо інших підозрюваних: Даниленка. Величка, Філіпченка та Галкіна.

В Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції вже підтвердили інформацію, не називаючи прізвищ, та повідомили про проведення обшуків у фігурантів.

Хочуть зам'яти справу?

Водночас Сергій Лукашов вважає реальними організаторами цієї схеми заступника начальника поліції Київщини полковника поліції Ростислава Горбача та начальника управління карного розшуку області полковника Андрія Кравчука.

"28 лютого Андрій Кравчук був викликаний в ДБР повісткою як підозрюваний для отримання підозри, бо частина оперативних працівників дала на нього викривальні покази. Начальник поліції Київщини Щадило злякався громадського резонансу і почав намагатися замʼяти цю справу. Кравчуку та Горбачу було змінено процесуальний статус з підозрюваних на свідків", – йдеться в публікації.

Лукашов також зазначає, що немає жодного пресрелізу від ДБР та прокуратури про затримання перевертнів в погонах, що підтверджує інформацію про намагання приховати від громадськості даний факт. Варто зазначити, що повідомлення Департаменту внутрішньої безпеки НП було опубліковане через дві години після допису Лукашова.

Раніше повідомлялося, що в Києві викрили злочинне угруповання у земельній та бюджетній сфері. Туди входили міські депутати та посадовці.