Світоліна та Костюк грають за Україну: онлайн-трансляція матчу з Польщею (відео)

Синьо-жовті борються за вихід у наступну стадію з Польщею та Швейцарією

У п’ятницю, 11 квітня, жіноча збірна України з тенісу стартує у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. У минулому поєдинку Синьо-жовті без лідерів здобули перемогу над Австрією з рахунком 3:2.

У першому поєдинку відбору українки зіграють проти команди Польщі. У прямому етері гру, яка відбудеться у Радомі, покаже YouTube канал Setanta Sports. Орієнтовно етер розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Пряма відеотрансляція матчу Кубка Біллі Джин Кінг Україна — Польща:

Розклад та результати ігор у протистоянні Кубка Біллі Джин Кінг Україна — Польща (оновлюється)

Заявки команд:

Україна

Еліна Світоліна (18 номер одиночного рейтингу, парний рейтинг відсутній)

Марта Костюк (25, 57)

Катаріна Завацька (263, 623)

Людмила Кіченок (-, 9)

Надія Кіченок (-, 49)

Польща

Магда Лінетт (30, 95-й парного)

Майя Хвалиньська (121, 104)

Катаржина Кава (156, 135)

Мартина Кубка (361, 135)

Додамо, що матч Україна – Швейцарія відбудеться у суботу, 12 вересня.

Нагадаємо, у квітні 2024 року збірна України в найсильнішому складі програла Румунії. Крім того, під час трансляції матчу телеканал Setanta Sports вигнав зі студії тенісного експерта, відомого харківського бізнесмена, мецената та волонтера Юрія Сапронова. Все через те, що той розмовляв російською мовою. Пізніше телеканал вибачився перед Юрієм.