Синові друга Путіна подарували цілий вид спорту в Росії

У мережі лише посміялися з цього призначення

Збірна Росії з хокею проведе турне у травні. Головним тренером команди стане Роман Ротенберг, син російського олігарха Бориса Ротенберга. Роман відомий своїми абсурдними заявами та невдачами на посаді головного тренера ХК СКА (Санкт-Петербург).

Про це повідомляє "Матч ТВ". За інформацією джерела, у 2025 році збірна РФ проведе два матчі в Тольятті, а також зіграє зі збірною Білорусі в Мінську та Астані в рамках турніру зі збірною Казахстану перед чемпіонатом світу.

"Головним тренером збірної Росії стане Роман Ротенберг, його помічники можуть бути іншими, ніж були у нього в цьому сезоні КХЛ. Кістяк збірної Росії складуть гравці ЦСКА та СКА. Капітаном буде Сергій Плотніков", — повідомило джерело.

У мережі сприйняли цю новину зі сміхом. Один із користувачів пожартував, що Борис подарував синові цілий вид спорту в Росії. Річ у тому, що Роман також є першим віцепрезидентом Федерації хокею Росії (ФХР). Син олігарха у 2022 році фактично без тренерського досвіду отримав роботу в проєкті "Газпрому" — СКА, а тепер і посаду в збірній РФ. Додамо, що попри газпромівські гроші, Ротенберг-молодший ніяк не може досягти успіху в СКА. Під його керівництвом клуб нещодавно вилетів із першого раунду плей-оф КХЛ.

Довідка: Борис Ротенберг — російський підприємець Відомий тим, що ходив до однієї секції з самбо разом зі своїм братом Аркадієм і президентом РФ Володимиром Путіним. Через підтримку повномасштабного вторгнення РФ в Україну перебуває під персональними міжнародними санкціями.

Раніше повідомлялося, що збірну РФ не пустять на чемпіонат світу-2026 з хокею. Міжнародна федерація хокею (IIHF) офіційно продовжила усунення збірних Росії та Білорусі від усіх турнірів до кінця сезону 2024/25 року.