"Їздити верхи на тигрі вкрай небезпечно": що пишуть у Китаї про тарифну війну зі США

Щодо Трампа світові варто бути впевненими лише в одному — у його невизначеності

Те, як президент США Дональд Трамп маніпулював ринком, ввівши та призупинивши мита на товари, підірвала довіру всього світу до США. Китай, проти якого вводилися найбільші мита, не піддався тиску, на що Трамп відповів підвищення тарифів до 125%.

Але Пекін все одно має намір "поставити США на місце, хоч би чого це коштувало". Про це пише Beijing Daily у Tencent.

Зазначається, що щодо Трампа світу варто бути впевненими лише в одному — у його невизначеності. Адже Трамп, ймовірно, шукає вихід ситуації, яку сам створив та зазнав збитків. Після призупинення "взаємних" мит проти 75 країн на 90 днів та збереження на цей період взаємного мита у розмірі 10% ринок зітхнув з полегшенням. Однак Трамп пояснив це тим, що "люди трохи нервують", але не обвалом ринку.

Видання зазначає, що США — "це колос на глиняних ніжках". Збитки економіки від такого розвороту на 180 градусів дуже суттєві, але ще більшим є підрив довіри до США.

Але, як пише Beijing Daily, китайсько-американська тарифна та торгівельна війна триває. І розмір тарифів може не мати великого значення, адже, чи то 104%, чи то 125%, за таких цифр продовжувати зовнішню торгівлю не має сенсу. Але, на думку китайського видання, Китай має твердо протистояти США.

І підняття Китаєм мит у відповідь на 50% до 84% було несподіваним для Вашингтона. Щобільше, за такого темпу ймовірність угоди між країнами не виглядає близькою до реальності, хоча "двері для переговорів завжди відчинені"

Самі ж китайці налаштовані дуже войовничо та негативно. Адже у Tencent вони пишуть:

Їздити верхи на тигрі вкрай небезпечно.

Поки Китай продовжує розвиватися, такі конфронтації між КНР і США неминучі.

Це психологічний трюк Трампа — тепер тарифи в 10% виглядають не так страшно і всі з цим змиряться. Штати повністю перетворилися на руйнівника глобального порядку і більше не можуть робити цінний внесок у розвиток світу. З цього моменту США та КНР змінилися статусами.

Кінцева мета Трампа — Китай. Інші грають лише другорядні ролі. Він використовує будь-які засоби, щоб зруйнувати КНР.

Просто Трамп любить торгувати акціями.

Перш ніж Штати втратить свою гегемонію, відбудеться війна між Китаєм та США. Це не буде війною із застосуванням військової сили, а економічною грою. Найкращим прикладом цього є тарифний шантаж Трампа, який виглядає жорстоким зовні, але слабким усередині. Китай має велику чисельність населення, перспективи розвитку та промислову базу. Якщо ми не вестимемо бізнес зі Штатами, ми можемо вести його з іншими країнами. Ми маємо відмовитися від будь-яких ілюзій про компроміс у китайсько-американських відносинах.

Якщо зараз у Тайванській протоці розпочнеться війна зі США, я готовий зробити свій внесок, навіть якщо загину! Просто, щоб перемогти Америку та зробити Китай світовим лідером.

Нагадаємо, експерт з азійсько-тихоокеанського регіону аналітичного центру Adastra спеціально для "Телеграфа" Антон Ганоцький розповів про те, що торговельна війна США та КНР загрожує економічною кризою усьому світу.