Один викладач – на три предмети. Чи втратять вчителі роботу після реформи школи

Школи в прифронтових областях можуть залишатися напівпорожніми

У липні 2024 року Міністерство освіти і науки запустило ініціативу "Школа офлайн" з повернення учнів у класи. Тоді ж було заявлено про створення резерву для вчителів, якщо ті через зміни втратять роботу. Однак запитання, чи втратять вчителі роботу – залишається відкритим.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів заступник голови комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин. Він пояснив, це була пропозиція МОН, тому не можна точно сказати, як вони це бачать.

Більше про це читайте у публікації: "Освітня революція чи катастрофа? Що буде з українськими школами, якщо Рада ухвалить гучні законопроєкти".

На його думку, це більше стосується вчителів, які можуть постраждати через відтік дітей — внутрішню міграцію або виїзд за кордон.

— Школи дійсно можуть залишатися напівпорожніми, особливо в прифронтових областях, і в такому разі МОН шукатиме рішення, якщо кількість учнів буде недостатня для забезпечення повного навантаження вчителів. З моєї думки, скорочень не буде, адже в сільській місцевості близько 35% вчителів викладають одразу три предмети. Це нерівномірне розподілення, — ділиться думкою Колебошин.

Він додав, що філологів зазвичай вистачає, а ось природничників, інформатиків та викладачів іноземних мов бракує. У початковій школі ж нічого не зміниться, незалежно від того, який закон приймуть парламентарі.

Нагадаємо, раніше нардеп пояснив "Телеграфу", для яких шкіл зроблять виняток і не будуть реформувати.