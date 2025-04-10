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Поєднайте роботу з відпочинком: для пенсіонерів на Троєщині відкрили вигідну вакансію

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
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Автор
У Києві пенсіонерам пропонують роботу Новина оновлена 10 квітня 2025, 19:57
У Києві пенсіонерам пропонують роботу. Фото Колаж "Телеграфу"

Оплата праці відбувається за домовленістю

Українські пенсіонери завжди знаходять спосіб залишатися активними та самодостатніми, не втрачаючи бажання працювати. Для тих, хто шукає стабільну та легку роботу з комфортними умовами, пропонують вакансію консьєржа в Києві, на Троєщині.

Відповідне оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. Автор обіцяє договірну оплату та зручні умови.

Вакансія ідеально підходить для пенсіонерів, які мають бажання працювати неповний робочий день.

Що треба робити консьєржу

Забезпечувати порядок у під'їзді — відповідати за чистоту та порядок у загальних приміщеннях будинку, зокрема коридорах, сходах та інших зонах.

Вітатися з гостями та мешканцями — зустрічати людей, надавати їм інформацію про правила будинку, комунальні послуги, а також організовувати доступ до будинку або квартири за потреби.

Контролювати поштові скриньки — стежити за правильною доставкою пошти та кореспонденції мешканцям, а також перевіряти наявність пошти в скриньках.

Перевіряти технічний стан будинку — контролювати стан технічних систем у загальних зонах: освітлення, ліфти, водопостачання тощо.

Надавати допомогу мешканцям — у разі необхідності допомагати мешканцям у вирішенні побутових питань або запитів, що виникають в процесі їхнього перебування в будинку.

Місце роботи розташоване в Деснянському районі Києва за адресою:

  • проспект Червоної Калини, 26Б.

Слід зауважити, що це — неповна зайнятість на вахтовому методі з графіком "доба через двоє". Такий формат дозволяє поєднувати роботу з іншими справами чи обов'язками.

Зарплата на цій посаді варіюється від 400 до 4 000 грн на місяць. Це договірна сума, а отже, оплата може бути узгоджена індивідуально в залежності від вашої кваліфікації, досвіду та частоти виконання обов'язків.

Умови роботи

Ви працюватимете в утепленому будинку з сучасними умовами. У наявності склопакети, що підтримують оптимальну температуру в приміщенні в будь-яку пору року.

Для зручності на вас чекає телевізор та чайник. Крім того, є доступ до води та інших необхідних зручностей.

Для пенсіонерів, які шукають додатковий заробіток, така форма зайнятості може бути привабливою завдяки можливості поєднувати роботу з іншими справами та мати стабільний дохід.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Одещині є вакансія з гарною оплатою. Шукають кухаря в готельно-ресторанний комплекс із заробітною платою 13 000 гривень.

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