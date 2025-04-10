Буде до +20 °С. Коли українцям очікувати тепла у квітні

На початку квітня погодні умови були аномальними

В Україні вже протягом кількох днів спостерігається аномально холодна погода, із заморозками та снігом в деяких областях. Місцями було встановлено добові рекорди холоду, а в Ужгороді температура повітря опускалася до -7,5 °С, що стало найнижчим показником у квітні за останні 110 років! У високогірній частині Карпат морози сягали -12…-18 °С, а товщина снігового покриву значно зросла.

Як розповів "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кібальчич, на початку другої декади квітня холодна погода ще затримається на території України, але температура вже почне підвищуватись, починаючи із західних областей. Приблизно з 13 – 14 квітня шляхом зміни синоптичних умов над більшою частиною Європи до нас почне надходити тепліша повітряна маса з південного заходу (з боку Балканського півострова та Середземного моря).

Щодня ставатиме тепліше у всіх регіонах країни. Нічні заморозки за підсумками повністю відступлять вже після 15 квітня, а свого максимуму температура повітря досягне в період з 17 по 20 квітня включно.

Найскладніші погодні умови складуться 11 квітня у південних областях України. Тут під впливом активного циклону вночі та у першій половині дня пройдуть значні опади переважно у вигляді снігу, місцями з дощем. Крім того, очікується посилення вітру у поривах до 15 – 22 м/с та налипання мокрого снігу. На дорогах буде ожеледиця, а дальність видимості під час снігопаду може знижуватись до кількох сотень метрів. Крім того, цього ж дня нестійка погода зі снігом та дощем очікується у західних регіонах, проте інтенсивність опадів тут буде помітно нижчою. Також сформується тимчасовий сніговий покрив, висотою приблизно 3 – 15 см.

На карті для наочності показано очікуваний циклон над півднем України вранці 11 квітня, а також інтенсивність та вид опадів (фіолетовий колір – сніг, зелений та червоний – дощ) у його межах.

Поступово, починаючи з 12 квітня, по всій Україні відбудеться стабілізація погоди, а також ослаблення/припинення опадів і лише в Криму, а також у Приазов'ї ще протягом 12 – 13 квітня спостерігатимуться невеликі дощі, часом з мокрим снігом.

Температура повітря 11 квітня в нічний час становитиме до +2 °С, у Карпатах та на північному заході України -4… -8 ° С; вдень +2… +7 °С, у Карпатах та місцями у південних областях близько 0 °С. Протягом 12 – 13 квітня вночі температура повітря очікується в межах -4… +2 °С, вдень ​​+7… +14 °С, а наступні дні продовжиться зростання температури в нічний час до 0… +6 °С, вдень ​​до +10… +18 °С. Найвищі показники прогнозуються з 17 по 20 квітня: вночі +2… +10 °С, вдень ​​+17… +23 °С. Таким чином, до кінця другої декади місяця погодні умови вже відповідатимуть кліматичній нормі.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи закінчаться зимові погодні "сюрпризи" у травні.