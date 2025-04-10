Абсолютно фантастична цифра. Економіст порахував вартість iPhone "made in USA"

Швидко відновити альтернативне виробництво iPhone у Сполучених Штатах неможливо

Драконівські мита Дональда Трампа, накладені на Пекін, б’ють по економіці Китаю і самих США. Вони роблять торгівлю між цими двома країнами практично неможливою і призведуть до того, постраждає кінцевий споживач у самих Сполучених Штатах.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він пояснив, скільки буде коштувати мобільний iPhone у разі дії 100-відсоткового мита проти товарів, вироблених у Китаї.

https://youtu.be/N9UnV8k_vgY?si=13kqDdWEiHklBXgg&t=55

Економіст розповів, що загальний товарообіг між Китаєм і Сполученими Штатами становить 800 млрд доларів на рік. При цьому у Америки від'ємне торгівельне сальто: вона купує у Китаю більше, аніж продає.

— Великий сегмент китайських товарів не мають аналогів на ринку США, тому що Китай через досить низьку собівартість товарів потіснив конкурентів. І налагодження альтернативних напрямків поставок товарів у разі повного припинення торгівлі з Китаєм зажадає часу і грошей, — каже експерт.

За його словами, якщо мова йде про про безальтернативні товарні позиції, то американець змушений буде купувати цей товар удвічі дорожче.

— Чи готовий він це робити — запитання. Але на американському ринку може виникнути дефіцит ряду товарних позицій. Якщо оцінювати загальні тенденції, то 105% митних обмежень — це, по суті, заборонний тариф, який повністю припиняє товарні стосунки між цими двома великими економіками, — наголошує член Економічного дискусійного клубу.

На його думку, подібні речі будуть сильно провокувати інфляцію. Бо якби не було паралельно торгівельної війни з усім світом, якісь країни спробували б замістити на американському ринку китайські товари своєю продукцією, яка б по імпорту пішла в Америку, однак є певні складнощі.

— Створити альтернативні виробництва?… На сьогоднішній момент iPhone останньої моделі коштує у США 1900 доларів. Після запровадження цих мит він, грубо, буде коштувати більш як 3 000. Уявили собі цифру? Чітко треба розуміти, що швидко відновити альтернативне виробництво високотехнологічної продукції (а iPhone складають в основному в Китаї) в Сполучених Штатах неможливо, — каже Олег Пендзин.

Він пояснив, що передусім потрібні капіталовкладення для створення підприємств. По-друге — напрацювання нових напрямків постачання, тому що в Китаї не тільки складають айфони, а й виробляють блоки, тому потрібно шукати і їхнє виробництва. А ще — готувати персонал.

— І найголовніше: середня зарплата у США — 5 000 доларів на місяць. Ну з точки зору їхніх податків, комуналки — це невеликі цифри, але тим не менше — п’ять тисяч. Середня заробітна платня в Китаї — 1000 доларів на місяць. Середня зарплата в країнах Південно-Східної Азії, які готують блоки, зокрема В'єтнам, Камбоджа — від 380 до 750 доларів на місяць. Порахуйте, у скільки разів нормо-година американського працівника дорожча за китайського чи з Південно-Східної Азії, — каже економіст.

За його словами, китаєць і умовний в'єтнамець може працювати 12 годин.

— Там нема законодавства про працю, профспілок, які активно захищають інтереси трудящих. Тобто 12 годин роботи на робочому місці, лишатися ночувати на підприємстві, тому що довго їхати додому і назад — для Китаю це нормальне явище.

Ви уявляєте, щоб американець працював у таких умовах? Профспілки миттєво засудять такого роботодавця. Тобто, окрім шалених капіталовкладень, ще треба рахувати, скільки буде коштувати з точки зору оплати праці цей iPhone. Ми порахували вартість айфона, який буде "заходити" з Китаю при тому митному оформленні. А тепер уявіть, скільки буде коштувати iPhone, який буде складатися в Америці. Це буде абсолютно фантастична цифра! – підсумував Олег Пендин.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Apple евакуювала півтора мільйона смартфонів з Індії, і пояснював, чи подорожчали iPhone в Україні.