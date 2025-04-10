Україна готується до виборів? У Зеленського зробили важливу заяву

Офіс президента працює над наближення миру

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак спростував чутки про підготовку до виборів, які нібито планують провести влітку 2025 року, після досягнення перемир'я. Інформація статті The Economist не відповідає дійсності.

Про це він сказав в інтерв'ю Corriere della Sera. За словами Єрмака, розмовляти про вибори та підготовку до них під час розпалу війни не доречно.

"Абсолютна нісенітниця. Неможливо планувати вибори, поки тривають бойові дії. Спочатку треба закінчити війну, а потім вже голосувати", — наголосив посадовець.

Зауважимо, що The Economist, посилаючись на українські урядові джерела, стверджував, що нібито вибори президента в Україні можуть пройти вже влітку цього року. А чинний президент Володимир Зеленський має намір балотуватися на другий термін.

Джерело казало, що нещодавно Зеленський нібито скликав нараду, аби обговорити обрання президента після укладення перемир'я. Як імовірну дату The Economist називає Великдень 20 квітня.

Наголошує, за словами Єрмака, ця інформація не правдива. Офіс президента працює над наближення миру в Україні, а не над підготовкою до виборів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ВВС зʼясувала нові деталі щодо "підготовки" до виборів.