Полікарпів день: чому сьогодні 23 лютого не можна вбивати павуків та грубити жінкам

Сьогодні у православне свято також не можна сумувати та бути на самоті

У православному новоюліанському календарі 23 лютого (8 березня за старим стилем) – день пам’яті священномученика Полікарпа, який був єпископом Смірнським наприкінці І – на початку II століття. У народі святкується Полікарпів день.

Коли померли батьки Полікарпа, бездітна вдова Калліста дбала про виховання хлопчика. Після її смерті преподобний вирішив розподілити все своє майно між жебраками та хворими. Полікарп був найближчим до апостола Іоана Богослова, якого супроводжував під час апостольських місій. Вірний Ісусу, єпископ був засуджений до спалення на багатті. Після цього жителі міста вшанували останки святого мученика та поховали їх із належними почестями.

Традиції та прикмети на 23 лютого

У давні часи незаміжні дівчата з нетерпінням чекали цього дня. Вони ретельно обирали свої вбрання, підбирали прикраси, обмірковували посаг. Згідно з народними переказами, це був ідеальний час для того, щоб нарядитися в найчудовішу зі своїх суконь, приготованих для святкових або особливих випадків.

23 лютого дівчата не падали духом, що не вийшли заміж, а організовували дівочі посиденьки, на яких "замовляли наречених". Цей день вдалий для ворожіння.

Горобці гнізда в’ють — морози зникнуть.

Почути стукіт дятла — весна буде пізнішою.

Зяблик закричав — до похолодання.

Сорока під стріху лізе — до завірюхи.

Туманний день – літо буде сирим.

Роги місяця яскраві та круті – до морозу.

Якщо граки з південного боку гнізда в’ють, то літо буде холодним та дощовим.

Крига ще не зійшла, то рибалка навесні буде погана.

Випав сніг, то Святий Тиждень буде холодним, а якщо сухо, то на Великдень не буде опадів.

Павук цього дня зробив у хаті павутину — на сімейне щастя.

Якщо ви розбили чашку цього дня — це до великої удачі.

Що не можна робити 23 лютого

Починати день зі смутку — вона залишиться з вами на весь рік.

Проводити день у колі лише жінок — рік пройде у плітках та розмовах, а чоловіки ігноруватимуть.

Чоловікам грубити прекрасній статі — чекатимуть неприємності та проблеми у спілкуванні з оточуючими.

Проводити день вдома на самоті — до літа ніхто в гості не прийде.

Носити старий одяг — можна залучити проблеми та хвороби.

Вбивати павуків і знімати павутину — знімете з оселі захист.

У кого іменини 23 лютого

Цього дня відзначають свої іменини Олександр, Олексій, Дем’ян, Іван, Клим, Кузьма, Михайло, Мойсей, Микола, Полікарп, Сергій, Фелікс, Юліан.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

23 лютого у світі та в Україні відзначається День битв подушками, Міжнародний день собачого печива (International Dog Biscuit Appreciation Day), День дизельного двигуна (Diesel Engine Day), День бананового хліба, Всесвітній день взаєморозуміння та миру (World Understanding and Peace Day), Міжнародний день боротьби зі знущаннями (International STAND UP to Bullying Day).

Також сьогодні у США — День гри в теніс, День керлінгу (Curling is Cool Day), День плитки (National Tile Day), Національний день без соломинки (National Skip The Straw Day); у Канаді – День сільського господарства (Canada`s Agriculture Day); у Японії — День народження імператора, а у Брунеї святкують День незалежності.

