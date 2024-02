Поликарпов день: почему сегодня 23 февраля нельзя убивать пауков и грубить женщинам

Сегодня в православный праздник также нельзя печалиться и быть в одиночестве

В православном новоюлианском календаре 23 февраля (8 марта по старому стилю) – день памяти священномученика Поликарпа, который был епископом Смирнским в конце I – начале II века. В народе отмечается Поликарпов день.

Когда умерли родители Поликарпа, бездетная вдова Каллиста взяла на себя заботу о воспитании мальчика. После ее смерти преподобный решил распределить все свое имущество между нищими и больными. Поликарп был наиболее близкий апостолу Иоанну Богослову, которого сопровождал во время апостольских миссий. Верный Иисусу, епископ был осужден на сожжение на костре. После этого жители города почтили останки святого мученика и похоронили их с должными почестями.

Традиции и приметы на 23 февраля

В старину незамужние девушки с нетерпением ожидали этого дня. Они тщательно выбирали свои наряды, подбирали украшения, обдумывали приданое. Согласно народным преданиям, это было идеальное время для того, чтобы нарядиться в самое великолепное из своих платьев, приготовленных для праздничных или особенных случаев.

23 февраля девушки не падали духом, что не вышли замуж, а организовывали девичьи посиделки, на которых "заговаривали женихов". Этот день был удачен для гаданий.

Воробьи гнезда вьют — морозы исчезнут.

Услышать стук дятла — весна будет поздней.

Зяблик закричал — к похолоданию.

Сорока под стреху лезет — к вьюге.

Туманный день — лето будет сырым.

Рога месяца яркие и крутые — к морозу.

Если грачи с южной стороны гнезда вьют, то лето будет холодным и дождливым.

Лед еще не сошел, то рыбалка весной будет плохая.

Выпал снег, то Святая Неделя будет холодная, а если сухо, то на Пасху не будет осадков.

Паук в этот день сделал в доме паутину — к семейному счастью.

Если вы разбили чашку в этот день – это к большой удаче.

Что нельзя делать 23 февраля

Начинать день с печали — она останется с вами на весь год.

Проводить день в кругу только женщин — год пройдет в сплетнях и разговорах, а мужчины будут игнорировать.

Мужчинам грубить прекрасному полу — будут ожидать неприятности и проблемы в общении с окружающими.

Проводить день дома в одиночестве — до лета никто в гости и не придет.

Носить старую одежду — можно привлечь проблемы и болезни.

Убивать пауков и снимать паутину — снимите из дома защиту.

У кого именины 23 февраля

В этот день отмечают свои именины Александр, Алексей, Демьян, Иван, Клим, Кузьма, Михаил, Моисей, Николай, Поликарп, Сергей, Феликс, Юлиан.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

23 февраля в мире и в Украине отмечается День сражений подушками, Международный день собачьего печенья (International Dog Biscuit Appreciation Day), День дизельного двигателя (Diesel Engine Day), День бананового хлеба, Всемирный день взаимопонимания и мира (World Understanding and Peace Day), Международный день борьбы с издевательствами (International STAND UP to Bullying Day).

Также сегодня в США — День игры в теннис, День керлинга (Curling is Cool Day), День плитки (National Tile Day), Национальный день без соломинки (National Skip The Straw Day); в Канаде — День сельского хозяйства (Canada`s Agriculture Day); в Японии — День рождения императора, а в Брунее празднуют День независимости.

Ранее мы писали, когда в Украине отмечается Масленица. Также "Телеграф" рассказывал, когда в 2024 году начнется Великий пост.