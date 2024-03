Що не можна робити сьогодні 9 березня у свято 40 Святих: традиції і заборони

Сьогодні у божественне свято 40 Севастійських мучеників не можна давати комусь у борг і мити підлогу

Щороку 9 березня (22 березня за старим стилем) православні віряни та греко-католики за новим церковним календарем відзначають пам’ятну дату – день 40 мучеників Севастійських. Ці люди були страчені в IV столітті за свою віру і відтоді стали об’єктом особливого шанування у релігійній традиції. Цей день супроводжується особливими обрядами та дотриманням заборон.

Група християнських воїнів, відомих як 40 мучеників Севастійських, була страчена в 320 році за свою віру в Ісуса Христа. Вони зазнали жорстоких тортур і загинули, відмовившись зректися своєї віри. Їхня мученицька смерть надихнула багатьох християн, надаючи їм силу і рішучість.

9 березня став днем спогаду про цих святих, бо саме цього дня їхня мученицька смерть була закінчена. Віряни з усіх куточків світу збираються в церквах, щоб вшанувати їхню пам’ять і просити про мир та добробут.

Традиції та прикмети на 9 березня

9 березня люди шанували пам’ять померлих, проводили молитви та відвідували цвинтарі. Жінки зверталися до 40 мучеників із проханням захистити своїх чоловіків та синів під час війни.

Цього дня у давнину пекли сорок булочок у формі жайворонків, які символізують душі, що прагнуть до небес. Ці булочки, що символізують сорок святих, нанизували на гілки і розвішували в саду. Випічку ділили з дітьми, сусідами та близькими.

Згідно з повір'ями, цього дня сорока бере із собою 40 гілочок, щоб сплести гніздо. Важливо не порушувати цей процес і не турбувати птаха, щоб він міг стати оберегом для своєї оселі.

У цю пору року садили мак. Наші пращури вірили, що отримають урожай у 40 разів більший, ніж посіяна кількість. Також у цей день готували вареники із начинкою з маку.

Грім гримить – буде холодним рік.

Багато на вулиці галок, а також сорок — невдовзі прийде тепло.

Та погода, що стоїть на Сороки, триватиме 39 днів.

40 днів заморозки – до літнього сезону теплоти.

Прилетіли жайворонки — до стабільного потепління невдовзі.

Розспівались горобці на вулиці — стане тепліше.

Прилітають шпаки — до раннього весняного сезону.

Теплий день стоїть на вулиці — і 40 днів теплота буде за ним же.

Вітер теплим дме — дощі у літньому сезоні обіцяє.

Що не можна робити 9 березня

Мити підлогу — до сліз.

Займатися рукоділлям — нічого путнього не вийде.

Займатися важкою фізичною працею — все піде нанівець.

Давати в борг — людина не дочекається, щоб борг віддали.

Купувати віник до хати — нечисть до хати покличете.

Злорадіти, конфліктувати, проявляти агресію — лиха швидко прийдуть.

Хлібом годувати птаха — прийдуть голод та руйнування.

У кого іменини 9 березня

Цього дня іменини святкують Іраклій, Леонтій, Олександр, Дмитро, Михайло, Опанас, Сергій, Кирило, Микола, Валерій, Олексій, Петро, Іван та Наталя.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

У цей день світова спільнота відзначає Міжнародний день ді-джея (World DJ Day), День нестандартно мислячих людей, День фрикадельок, День викидання поганих думок, День домашніх комах. Незвичайні події цього дня святкують у США: День крабового м’яса, День дрімоти (National Napping Day), День паніки (Panic Day), День "Подолай це" (Get Over It Day) та День штучної щелепи (False Teeth Day).

Також сьогодні 9 березня відзначається день народження найпопулярнішої у світі ляльки – Барбі. Раніше "Телеграф" підготував для вас цікаві факти про Барбі.