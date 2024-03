Что нельзя делать сегодня 9 марта в праздник 40 Святых: традиции и запреты

Сегодня в божественный праздник 40 Севастийских мучеников нельзя давать кому-то в долг и мыть полы

Каждый год 9 марта (22 марта по старому стилю) православные верующие и греко-католики за новым церковным календарем отмечают памятную дату — день 40 мучеников Севастийских. Эти люди были казнены в IV веке за свою веру и с тех пор стали объектом особого почитания в религиозной традиции. Этот день сопровождается особыми обрядами и соблюдением запретов.

Группа христианских воинов, известных как 40 мучеников Севастийских, была казнена в 320 году за свою веру в Иисуса Христа. Они претерпели жестокие пытки и погибли, отказавшись отречься от своей веры. Их мученическая смерть вдохновила многих христиан, придавая им силу и решимость.

9 марта стал днем воспоминания об этих святых, потому что именно в этот день их мученическая смерть была окончена. Верующие со всех уголков мира собираются в церквях, чтобы почтить их память и просить о мире и благополучии.

Традиции и приметы на 9 марта

9 марта люди почитали память усопших, проводили молитвы и посещали кладбища. Женщины обращались к 40 мученикам с просьбой защитить своих мужей и сыновей во время войны.

В этот день в старину пекли сорок булочек в форме жаворонков, символизирующих души, стремящиеся к небесам. Эти булочки, представляющие сорок святых, нанизывали на ветви и развешивали в саду. Выпечку делили с детьми, соседями и близкими.

Согласно поверьям, в этот день сорока берет с собой 40 веточек, чтобы сплести гнездо. Важно не нарушать этот процесс и не беспокоить птицу, чтобы она могла стать оберегом для своего дома.

В это время года сажали мак. Наши предки верили, что получат урожай в 40 раз больший, чем посеянное количество. Также в это день готовили вареники с начинкой из мака.

Гром гремит — будет холодным год.

Много на улице галок, а также сорок — вскоре идет теплота.

Та погода, что стоит на Сороки, будет длиться 39 дней.

40 дней заморозки — к летнему сезону теплоты.

Прилетели жаворонки — к стабильному потеплению на улице вскоре.

Распелись воробьи на улице — станет теплее.

Прилетают скворцы — к раннему весеннему сезону.

Теплый день стоит на улице — и 40 дней теплота будет за ним же.

Ветер теплым дует — дожди в летнем сезоне сулит.

Что нельзя делать 9 марта

Мыть полы — к слезам.

Заниматься рукоделием — ничего путного не выйдет.

Заниматься тяжелым физическим трудом — все пойдет насмарку.

Давать в долг — человек не дождется того, чтобы долг отдали.

Покупать веник в дом — нечисть в дом позовете.

Злорадствовать, конфликтовать, проявлять агрессию — беды быстро придут.

Хлебом кормить птицу — придут голод и разорение.

У кого именины 9 марта

В этот день именины празднуют Ираклий, Леонтий, Александр, Дмитрий, Михаил, Афанасий, Сергей, Кирилл, Николай, Валерий, Алексей, Петр, Иван и Наталья.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

В этот день мировое сообщество отмечает Международный день ди-джея (World DJ Day), День нестандартно мыслящих людей, День фрикаделек, День выметания скверных мыслей, День домашних насекомых. Необычные события в этот день празднуют в США: День крабового мяса, День дремоты (National Napping Day), День паники (Panic Day), День "Преодолей это" (Get Over It Day) и День искусственной челюсти (False Teeth Day).

Также сегодня 9 марта отмечается день рождения самой популярной в мире куклы — Барби. Ранее "Телеграф" подготовил для вас интересные факты о Барби.