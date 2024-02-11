Коли починається Великий піст в Україні у 2024-му: дата за новим стилем, традиції та історія

Розповідаємо, що в цей період не можна робити

Православна церква здійснює Великий піст (або Святу Чотиридесятницю) упродовж шести тижнів перед Великоднем.Під час посту треба частіше молитися, відвідувати церкву і піклуватися про чистоту душі. В цей час також не можна вживати деякі продукти.

Коли починається Великий піст в Україні у 2024

У 2024 році за новим стилем православні християни святкують Великдень 5 травня. Отже, Великий піст розпочнеться у понеділок, 18 березня і триватиме до суботи, 5 травня. Тривалість посту — 48 днів. Він складається з сорокаденного посту (Чотиридесятниці) і Страсного тижня, якому передує Вербна неділя.

Великий піст 2024: історія

Церква встановила Великий піст в пам’ять про початок земної проповіді Господа Ісуса Христа, який і передував піст. Він упродовж 40 днів відмовлявся від їжі попри спокуси від диявола. Період Великого посту — час для роздумів. Християни в цей час згадують, що Ісус Христос був відданим своїм учням і був розп’ятий на хресті.

Що заборонено робити у Великий піст

Під час Великого посту не можна сваритися з рідними, лаятися та засуджувати когось за щось. Забороняється також розважатися, святкувати весілля і вінчатися. В цей період також треба відмовитися від шкідливих звичок. Наприклад, залежність від азартних ігор, соцмереж, алкоголю.

Також у період Великого посту не можна вживати таку їжу: м’ясо, рибу, молоко, яйця та всі продукти тваринного походження. Однак рибу та морепродукти можна вживати на Благовіщення (8 квітня) і Вербну неділю (28 квітня).

Нагадаємо, що Масляну у 2024 році святкують з 11 по 17 березня. В цей тиждень треба насититися тим, що не можна вживати під час Великого посту.