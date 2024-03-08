Барбі виповнюється 65: який вигляд мала перша лялька, хто був її прообразом та інші цікаві факти

Лялька Барбі стала культовою

Понад 60 років лялька Барбі залишається найактуальнішою лялькою. Це найпопулярніша іграшка для хлопчиків та дівчаток у світі, яка згодом стала об'єктом колекціонування дорослих.

9 березня Барбі святкує своє 65-річчя. З нагоди Дня народження найпопулярнішої ляльки світу, "Телеграф" підготував для вас цікаві факти про Барбі.

Цікаві факти про Барбі

Створена у 1959 році, Барбі погано продавалася і отримувала велику кількість критики через відверті жіночі форми. Однак вже у 1965 ситуація змінилася — прибуток від продажів ляльки становив 100 мільйонів доларів.

Авторка Барбі — Рут Гендлер, назвала ляльку в честь своєї донечки, повне ім’я іграшки - Барбара Міллісент Робертс. Прообраз першої ляльки — героїня коміксів для дорослих Більд Міллі, засновники якої подавали в суд на компанію Mattel (виробників Барбі) за авторські права.

Авторка Барбі Рут Гендлер. Фото: Getty Images

Перша Барбі була одягнена у чорно-білий купальник, мала струнку талію та світле волосся, зав’язане у хвіст. Одяг ляльці потрібно було купувати окремо. Коштувала перша Барбі 3 $.

Фото: Getty Images

Найдорожча Барбі коштувала 302 500 доларів. Її продали на аукціоні у Нью-Йорку. На ній був рожевий діамант в один карат від Стефано Кантур. В той час як перша Барбі, яку випустила компанія Mattel була продана за 10 000 доларів.

Найпопулярнішою і найбільш продаваною моделлю стала Барбі з волоссям, довжиною до п’ят. Ця лялька була випущена в тиражі 10 мільйонів.

У Барбі найбільший у світі гардероб. Для ляльки за роки її існування було створено понад мільярд суконь, костюмів та аксесуарів.

Кен, бойфренд Барбі, був випущений у 1961 році і названий на честь сина Рут Гендлер. Його повне ім’я - Кеннет Шон Карсон. За час знайомства Барбі і Кен так і не одружилися.

Перша модель Кена. Mattel

Від моменту створення, Барбі набула більше ніж 100 різних професій, 45 національностей та модифікацій. Існує інклюзивна Барбі, Барбі з синдромом дауна, Барбі, яка втратила волосся у боротьбі з хворобою рак, бодіпозитивна Барбі. Однак не існує вагітної Барбі від Mattel.

Дизайном деяких суконь для Барбі займався кутюр’є Джейсон Ву. Цікаво, що він створив вбрання для інавгурації першої леді США Мішель Обами у 2009 році.

Нагадаємо, що фільм "Барбі", де головну роль зіграла Марго Роббі, став найкасовішим у 2023 році. Кінострічка зібрала 1,36 млрд доларів у світовому кінопрокаті.