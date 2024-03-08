Барбі виповнюється 65: який вигляд мала перша лялька, хто був її прообразом та інші цікаві факти
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Лялька Барбі стала культовою
Понад 60 років лялька Барбі залишається найактуальнішою лялькою. Це найпопулярніша іграшка для хлопчиків та дівчаток у світі, яка згодом стала об'єктом колекціонування дорослих.
9 березня Барбі святкує своє 65-річчя. З нагоди Дня народження найпопулярнішої ляльки світу, "Телеграф" підготував для вас цікаві факти про Барбі.
Цікаві факти про Барбі
- Створена у 1959 році, Барбі погано продавалася і отримувала велику кількість критики через відверті жіночі форми. Однак вже у 1965 ситуація змінилася — прибуток від продажів ляльки становив 100 мільйонів доларів.
- Авторка Барбі — Рут Гендлер, назвала ляльку в честь своєї донечки, повне ім’я іграшки - Барбара Міллісент Робертс. Прообраз першої ляльки — героїня коміксів для дорослих Більд Міллі, засновники якої подавали в суд на компанію Mattel (виробників Барбі) за авторські права.
Перша Барбі була одягнена у чорно-білий купальник, мала струнку талію та світле волосся, зав’язане у хвіст. Одяг ляльці потрібно було купувати окремо. Коштувала перша Барбі 3 $.
- Найдорожча Барбі коштувала 302 500 доларів. Її продали на аукціоні у Нью-Йорку. На ній був рожевий діамант в один карат від Стефано Кантур. В той час як перша Барбі, яку випустила компанія Mattel була продана за 10 000 доларів.
- Найпопулярнішою і найбільш продаваною моделлю стала Барбі з волоссям, довжиною до п’ят. Ця лялька була випущена в тиражі 10 мільйонів.
- У Барбі найбільший у світі гардероб. Для ляльки за роки її існування було створено понад мільярд суконь, костюмів та аксесуарів.
- Кен, бойфренд Барбі, був випущений у 1961 році і названий на честь сина Рут Гендлер. Його повне ім’я - Кеннет Шон Карсон. За час знайомства Барбі і Кен так і не одружилися.
- Від моменту створення, Барбі набула більше ніж 100 різних професій, 45 національностей та модифікацій. Існує інклюзивна Барбі, Барбі з синдромом дауна, Барбі, яка втратила волосся у боротьбі з хворобою рак, бодіпозитивна Барбі. Однак не існує вагітної Барбі від Mattel.
- Дизайном деяких суконь для Барбі займався кутюр’є Джейсон Ву. Цікаво, що він створив вбрання для інавгурації першої леді США Мішель Обами у 2009 році.
Нагадаємо, що фільм "Барбі", де головну роль зіграла Марго Роббі, став найкасовішим у 2023 році. Кінострічка зібрала 1,36 млрд доларів у світовому кінопрокаті.