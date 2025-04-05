Сумніваються у надійності: через дії Трампа Німеччина хоче забрати зі сховищ США свій золотий запас

З часів Холодної війни Німеччина зберігала 1200 тонн золота у сховищі ФРБ на Манхеттені

Після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про мита проти всіх країн світу, гостро відреагував не тільки американський фондовий ринок. Німеччина почала розглядати можливість вивести свій золотий запас зі сховища в США, де він зберігається з часів Холодної війни. Берлін зберігає у сховищу Федерального резервного банку Нью-Йорка 1200 тонн золота – частину свого другого за величиною золотого запасу світу.

Про це пише британське видання Telegraph. Зазначається, що німецький уряд має великі сумніви у надійності США, як партнера, через дії адміністрації Трампа.

З часів Холодної війни Німеччина зберігала 1200 тонн золота у сховищі ФРБ на Манхеттені. До того, як Трамп вдруге прийшов до влади в США, зберігання золота у сховищі ФРБ вважалося розумною ідеєю: це могло б забезпечити країні доступ до доларової ліквідності у випадку серйозного економічного спаду. Приблизна вартість золота Німеччини у сховищі ФРБ оцінюється у 113 млрд євро, це 30 відсотків золотого запасу Берліну.

Проте зараз високопосадовці партії Християнсько-демократичний союз (ХДС), яка виграла вибори та очолить наступний уряд країни, обговорюють можливість забрати золото з Нью-Йорка та перевести його або до Німеччини, або принаймні до Європи. За виведення золота вже виступили ексміністр уряду Марко Вандервіц, який раніше вимагав політики регулярних перевірок золота Німеччини в США представниками Берліна; депутат Європарламенту від ХДС Маркус Фербер, який дотримується аналогічної позиції; та член Асоціації платників податків Європи, політик Міхаель Йєгер. Останній взагалі пропонує якнайшвидше перемістити золото Німеччини з США до Європи, або взагалі до федерального сховища у німецькому Франкфурті.

Федеральний резервний банк Нью-Йорка – один з 12 резервних банків США, який є найбільшим та найвпливовішим з них. Банк виконує роль єдиного фінансового агента Міністерства фінансів США та Федеральної резервної системи США. Проте відомий він через своє сховище золота, яке є другим за розміром після Форт-Нокса. Станом на 2024 рік у сховищі ФРБ, розташованому у 25 метрах під землею, перебувало 507 тисяч золотих зливків, або 6979 тонн золота. Проте 98% цього золота належать 36 державам, які зберігають там свій золотий запас. 2%, які залишилися, належать Міжнародному валютному фонду, безпосередньо США та приватним клієнтам.

Подібно до Форт-Нокса, сховище золота у ФРБ неодноразово ставало об'єктом конспірологічних теорій та маніпуляцій, чому сприяє створена навколо нього атмосфера секретності та багаторівневі заходи захисту. Найпоширеніші з цих теорій:

Золотий запас зі сховищ давно привласнено урядом США;

Золотий запас зі сховищ вивезений у невідомому напрямку, сховища пусті;

Золотий запас зі сховищ викрадено та замінено на фальшиві зливки, вкриті позолотою;

Золотий запас зі сховищ не належить державам, які його там зберігають;

Золотий запас зі сховищ є інструментом шантажу урядів держав, які його там розмістили;

Сховищ ФРБ не існує (найсмішніша теорія).

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив "День Визволення США", що мало на увазі запровадження нових торгових мит проти всіх країн. Під удар потрапила автомобільна промисловість, а також пиво, пивні банки та продукція з алюмінію. Згідно з повідомленнями у Федеральному реєстрі, тарифні коди вказують на те, що пиво та металева тара об’ємом до 20 літрів піддаватимуться 25% митам на ввезення. Однак у списку немає згадки пива у скляних пляшках. Вважається, що ці заходи набудуть чинності ввечері у п’ятницю, 4 квітня.

Американський фондовий ринок дуже швидко показав наочно, що він думає про нові тарифи президента США. В день оголошення мит ф’ючерси на S&P 500 впали на 3,7%, Nasdaq 100 впали на 4,5%, а Russell 2000 впали на понад 5%.

Був і смішний момент: Трамп серед інших країн, які обкладаються митами у 10% на експорт, згадав острови Херда та Макдональда, які знаходяться у південній частині Індійського океану. Проте ці острови населені виключно тваринами, постійного людського населення там немає, а юридично це навіть не окрема держава, оскільки острови вже багато років перебувають в юрисдикції Австралії.