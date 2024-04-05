Федул Вітряник 5 квітня: що не можна робити сьогодні, щоб вас не обікрали

Сьогодні у церковне свято не можна прибиратися в домі та викидати сміття

Православні християни та греко-католики у п’ятницю, 5 квітня (18 квітня за старим стилем), згідно з церковним календарем за новоюліанським стилем, згадують святих мучеників Феодула та Агафопода. У народі святкується "Федул Вітряник". Також віряни продовжують поститися до Великодня 2024.

Святі, які проживали в III–IV століттях у місті Фессалоніки та належали до одного церковного приходу, активно проповідували християнство. Якось юному Феодулу наснився незнайомець, який передав йому предмет, який опинився в його руці після пробудження — це був великий перстень із зображенням Хреста. За допомогою цього персня він почав зцілювати хворих та приводити язичників до християнства.

У період гонінь старий диякон Агафопод та Феодул продовжували проповідувати, не побоюючись покарання. Вони були схоплені і доставлені на суд, де, попри вмовляння правителя, відмовилися зректися своєї віри під загрозою мук і смерті. Феодул також відмовився знищити церковні книги, запропонувавши замість них для знущань своє тіло. Молодого християнина відправили на плаху, але в останній момент правитель передумав і повернув його до в’язниці. Цієї ночі святі обидва бачили сон: як під час аварії корабля їх викинуло хвилею на берег у блискучих шатах.

Коли чоловіків наказали кинути в море, прив’язавши до кожного каміння, вони сприйняли це як повторне хрещення та омивання перед Богом перед своїм відходом зі світу. Їхні тіла справді були викинуті на берег хвилею — без каменів і кайданів, але у світлих шатах.

Традиції та прикмети на 5 квітня

Наші пращури вважали, що у цей день атмосфера наповнена магією повітря та вітру. Традиційно відчиняли вікна, щоб вітер змив із собою негативні енергії, розвіяв сліди сварок та скандалів.

Вдень тепло, а до ночі холодає — погода буде теплою довгий час.

У полі звуки чуються чітко – до дощу.

Сильний дощ – грибне літо.

Теплий дощ — обіцяє багатий урожай.

З берези тече багато соку – літо виявиться дощовим.

Ластівки ще не прилетіли — холод ще довго простоїть.

Що не можна робити 5 квітня

Тримати вікна зачиненими — якщо не буде протягу, всі хвороби залишаться в домі.

Прибиратися і викидати сміття — зі старими речами можна винести з житла щастя, удачу та спокій.

Кидати щось у вікно — на хату лиха нападуть.

Випускати з дому та впускати кішку — до нещастя. Тварина, що вийшла або зайшла, віщує крадіжку грошей.

Довго йти проти вітру — до труднощів, проблем, негараздів.

Розмовляти на порозі чи сходах — усі плани підуть навперекосяк.

Підбирати монети на перехрестях чи інші цінні речі — до проблем.

Сваритися і лаятися — неприємності множитимуться.

Ображати будь-кого — щастя три роки не бачити.

Витрачати велику кількість грошей на непередбачені покупки – у фінансовій сфері розпочнеться "чорна смуга".

У кого іменини 5 квітня

Цього дня іменини святкують Іов, Георгій, Феодул, Симеон, Марк, Платон, Микола та Олексій.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

5 квітня у нашій країні відзначається День Першої Конституції України. Саме цього дня 1710 року було затверджено Конституцію Пилипа Орлика. Багато дослідників надають цьому історичному документу значення Першої Конституції України. Проте цей документ виник унаслідок повстання гетьмана проти польського впливу. Конституція прагнула встановити форму політичної автономії для Запорізької Січі.

Також сьогодні у світі святкують Міжнародний день моральності, Міжнародний день супу, День кульбаби, День дзвону бубонців на котячих нашийниках, Свято талої води.

Нагадаємо, що незабаром українці відзначатимуть Великдень — одне з найбільших релігійних свят. Раніше ми писали про дату Великодня у 2024 році та які є традиції у велике свято.