Федул Ветреник 5 апреля: что нельзя делать сегодня, чтобы вас не обворовали

Сегодня в церковный праздник нельзя убираться в доме и выбрасывать мусор

Православные христиане и греко-католики в пятницу, 5 апреля (18 апреля по старому стилю), согласно церковному календарю по новоюлианскому стилю, вспоминают святых мучеников Феодула и Агафопода. В народе отмечается праздник "Федул Ветреник". Также верующие продолжают поститься до Пасхи 2024.

Святые, проживавшие в III–IV веках в городе Фессалоники и принадлежавшие к одному церковному приходу, активно проповедовали христианство. Однажды юному Феодулу приснился незнакомец, передавший ему предмет, который оказался в его руке после пробуждения — это был большой перстень с изображением Креста. С помощью этого перстня он начал исцелять больных и приводить язычников к христианству.

В период гонений старый дьякон Агафопод и Феодул продолжали проповедовать, не боясь наказания. Они были схвачены и доставлены на суд, где, несмотря на уговоры правителя, отказались отречься от своей веры под угрозой мучений и смерти. Феодул также отказался уничтожить церковные книги, предложив вместо них для издевательств свое тело. Молодого христианина отправили на плаху, но в последний момент правитель передумал и вернул его в темницу. В эту ночь святые оба видели сон: как во время кораблекрушения их выбросило волной на берег в сверкающих одеяниях.

Когда мужчин приказали бросить в море, привязав к каждому камни, они восприняли это как повторное крещение и омовение перед Богом перед своим уходом из мира. Их тела действительно были выброшены на берег волной — без камней и уз, но в светлых одеждах.

Традиции и приметы на 5 апреля

Наши предки считали, что в этот день атмосфера наполнена магией воздуха и ветра. Традиционно открывали окна, чтобы ветер смыл с собой негативные энергии, развеял следы ссор и скандалов.

Днем тепло, а к ночи холодает — погода будет теплой долгое время.

В поле звуки слышатся отчетливо — к дождю.

Сильный дождь — грибное лето.

Теплый дождь — сулит богатый урожай.

Из березы течет много сока — лето окажется дождливым.

Ласточки еще не прилетели — холод еще долго простоит.

Что нельзя делать 5 апреля

Держать окна закрытыми — если не будет сквозняка, то все болезни останутся в доме.

Убираться и выбрасывать мусор — со старыми вещами можно вынести из жилища счастье, удачу и спокойствие.

Бросать что-либо в окно — на дом беды нападут.

Выпускать из дома и впускать кошку — к несчастью. Вышедшее или зашедшее животное предвещает кражу денег.

Долго идти против ветра — к трудностям, проблемам, неурядицам.

Разговаривать на пороге или лестнице — все планы пойдут наперекосяк.

Подбирать монеты на перекрестках или другие ценные вещи — к проблемам.

Ссориться и ругаться — неприятности будут множиться.

Обижать кого-либо — счастье три года не видать.

Тратить большое количество денег на непредвиденные покупки — в финансовой сфере начнется "черная полоса".

У кого именины 5 апреля

В этот день именины празднуют Иов, Георгий, Феодул, Симеон, Марк, Платон, Николай и Алексей.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

5 апреля в нашей стране отмечается День Первой Конституции Украины. Именно в этот день 1710 года была утверждена Конституция Филиппа Орлика. Многие исследователи придают этому историческому документу значение Первой Конституции Украины. Однако данный документ возник в результате восстания гетмана против польского влияния. Конституция стремилась установить форму политической автономии для Запорожской Сечи.

Также сегодня в мире празднуют Международный день нравственности, Международный день супа, День одуванчика, День звона бубенцов на кошачьих ошейниках, Праздник талой воды.

Напомним, что в скором времени украинцы будут отмечать Пасху — один из самых больших религиозных праздников. Ранее мы писали о дате Пасхи в 2024 году и какие есть традиции в большой праздник.