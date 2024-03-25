Для захисту від поганих очей і очищення від гріхів: які дві молитви треба прочитати у Великий піст

Важливо знати, коли і як правильно молитися під час Великого посту

Великий піст — важливий період. В цей час душа і тіло очищуються, щоб зустріти Великдень зі світлими думками, чистою душею тілом. Зміцнити віру допоможе молитва. У 2024 році Великий піст розпочався 18 березня і триватиме до 5 травня.

Потрібно знати, коли і яку молитву треба прочитати і як правильно це робити. Також молитися потрібно у правильний час доби.

Як правильно молитися

Піст — перевірка вашої віри і якщо ви її пройдете, станете ближчими до Бога. Є багато спокус у цей час і хочеться щось з’їсти, повеселитися від душі чи не піти до церкви. Тому для молитви під час Великого посту краще піти до церкви. У храмі вам допоможуть настанови священника.

Однак вдома робити це не заборонено. Молитви є ранкові та вечірні, тому читати їх треба кілька разів на день. Також треба привчити до молитви дітей, однак не можна робити це проти її волі.

Ранкова молитва у Великий піст

Господи Боже, будь же милостивий до мене грішного. Очисти душу мою від гріхів, визволи мене від злих помислів. Захисти мене від ворогів і від їхніх злодіянь. Вірю я в щедрість і доброту Твою, що даруєш ти нам. Слава Тобі, Боже. Амінь!

Вечірня молитва у Великий піст

Господь Бог, Творець всього живого на землі і цар Небесний, прости ж мене за гріхи, вчинені мною за день словом чи ділом. Навіть уві сні я, раб(а) Божий (а), не втрачаю віру в тебе. Вірю, що позбавиш Ти мене від гріхів та очистиш душу мою. Кожен день сподіваюсь я на захист Твій. Почуй же молитву мою, відповідай на прохання мої. Амінь.

Молитва про прощення гріхів

Звертаюся я, раб(а) Божий(а) (ім’я), до Тебе, Господь, і від усього серця прошу Тебе пробачити гріхи мої. Змилуйся наді мною, Царю Небесний, визволи мене від дyшeвних мyк і самокaтyвання. До Тебе ж я звернуся, Син Божий. Пoмep Ти за гріхи наші і воскрес Ти, щоб жити вічно. Сподіваюся я на допомогу Твою і прошу благословити мене. Назавжди Ти Спаситель мій. Амінь!

Головна молитва у Великий піст

Господь Бог, Владика днів моїх. Дyх бездіяльності, смутку, самолюбство не допускай до мене. Дyх розсудливості і покірності, любові і терпіння подаруй же мені, рабу(i) Твоєму (їй) (ім’я). Господи Боже, покарай мене за гріхи мої, але не карай за них ближнього мого. Амінь!

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