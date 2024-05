Яке сьогодні, 10 травня, свято: що можна і не можна робити цього дня

Сьогодні, у П’ятницю Світлої Седмиці, не можна ховати гроші, але й витрачати їх теж не варто

Відразу після Великодня віряни відзначають Світлий тиждень, де особливо важливою подією є настання п’ятниці, відомої як Світла п’ятниця. Її називають Світлою, тому що ця назва відображає радісну подію – воскресіння Ісуса Христа.

Цього дня у церквах та храмах відзначається святкування ікони Божої Матері "Живоносне Джерело", що супроводжується традиціями, пов’язаними з водою. На богослужінні вода освячується, а потім відбувається хресна хода до найближчої водойми.

Люди, які заглянули до церкви та взяли воду, застосовують її для своїх потреб: поливають грядки, дерева, сади. Вважається, що це сприяє гарному врожаю.

Традиції та прикмети на 10 травня

10 травня (23 травня за старим стилем) у християнській традиції особливе шанування християни віддають апостолу Симону Зилоту, який вважається покровителем шукачів скарбів, шлюбу та землеробства. У народі цей день називали "Симонов день".

Згідно з народною традицією, у цей день рослини набувають цілющих властивостей, тому 10 травня наші пращури збирали лікарські трави та коріння. Перш ніж вирушити за ними, людина повинна була ретельно вмитися в лазні та одягти чистий одяг. Збирати рослини слід було не голими руками, а обгорненими хустками чи тонкими рушниками.

Купчасті хмари весь день на небі та до вечора не зникають – найближчі дні будуть сонячні та теплі.

Птахи до ранку співають – на дощ.

Квітки кульбаби закриваються раніше обіду – до дощу.

Фото: pixabay

Зозуля до заходу сонця не замовкає — встановиться тепла погода.

Дощ зарядив і вітряно – отже, попереду чекають теплі дні.

Кроти довкола нори землю розкидали – дощ незабаром буде.

Що не можна робити 10 травня

Тривожити землю, вбивати в неї коли — врожаю не буде.

Ховати гроші – вважалося, що їх обов’язково знайдуть та вкрадуть.

Щоб гаманець був порожнім. Варто покласти в нього пару монет або купюр, щоб не відступила удача.

Витрачати багато грошей, робити великі покупки — доведеться жити у борг.

Вдаватися до лінощів — у житті запанує хаос.

Пересаджувати кімнатні рослини — вони можуть не прижитися і загинути.

У кого іменини 10 травня

Цього дня іменини святкують Анастасія, Георгій, Ігор, Іван, Іларіон, Марія, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

10 травня у світі та в Україні відзначають такі свята як Всесвітній день руху для здоров’я, День "Довіряйте своїй інтуїції" (Trust Your Intuition Day), День креветок, Всесвітній день боротьби із системним червоним вовчаком (World Lupus Day), День дев’яти життів, Свято накату.

У США сьогодні зустрічають День прибирання в кімнаті (Clean Up Your Room Day), День печінки та цибулі (National Liver and Onions Day), Національний день малого бізнесу (National Small Business Day) та День ліпідів (National Lipid Day). В Азербайджані – Свято квітів, у Німеччині – День книги, у Румунії – День національної незалежності, на Мальдівах – День дітей, у Франції – День скасування рабства, у Японії – День покоївок, у Мексиці, Гватемалі та Сальвадорі – День матері. У Таїланді — День хлібороба.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що травень приніс із собою безліч свят, професійних та пам’ятних дат. Попереду ще Міжнародний день сімей та День матері.