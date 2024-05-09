Вірші онуку на день народження: красиві поздоровлення від бабусі та дідуся

Привітання онуку у віршах запам’ятається імениннику надовго

День народження онука – особливе свято для бабусі та дідуся. Це чудовий привід та додаткова можливість приділити увагу імениннику, вкотре показати йому свою любов та виявити турботу.

Виразити найтепліші почуття цього особливого дня допоможуть вірші для онука з днем народження. Знайти відповідне привітання можна у добірці, яку склав "Телеграф". Ми постаралися зібрати вірші на день народження онуку, які порадують іменинника та зроблять його особисте свято яскравішим.

Вітання з днем народження онука у віршах

Онук дорогенький, тебе я вітаю,

Успішних подій у житті бажаю,

Нехай все вдало складається,

Як твоїй душі забажається,

Зичу вражень тобі прекрасних,

Днів щасливих и дуже ясних.

***

Здоров`я, миру, радості и слави

Бажаємо тобі як рідні люди!

Святкуй, онуче, день ти свій яскраво,

І хай життя усе яскравим буде.

Онуче, з днем народження, рідненький!

Хай щастя тебе в долі не залишить.

Та з бабою і дідом посиденьки

Трапляються в житті нехай частіше.

***

З днем народження, онуче!

Розумій: ти унікальний!

До мети крокуй рішуче,

Пам`ятай, що все реально.

Все про світ ти дізнавайся,

Вчись, працюй, живи відмінно!

В долі слави добивайся

Ти, онуче, неодмінно!

***

Онуче, з днем народження, зі святом!

Ідуть роки, і час біжить так стрімко,

Немов у книзі долі хтось завзято

Гортає за сторінкою сторінку.

Роман життєвий твій хай буде славним,

Щоб завжди ми пишалися тобою.

Сміливим, справедливим будь і вправним,

Не зустрічайся ти в житті з журбою.

***

З днем народження внучка

Від душі вас привітаємо.

Хай на радість усім вам

Хлопчик радісним зростає!

Здоровеньким хай росте

Та слухняним, щирим, добрим.

І Господь хай береже

Та дарує кращу долю!

***

Дорогого внука вітаю

З днем народження, світлим святом!

Нехай радість у дім завітає,

Слів приємних й дарунків багато.

Будь успішним, юним, сміливим,

Берегла щоб тебе долі путь.

Переможним, гідним, щасливим

І багатим ти завжди будь!

***

З народженням внучка вітаємо,

Це справжнє диво, справжнє свято.

Вам довгих років побажаємо,

Щоб внука до висот підняти!

Нехай здоров’ячко та щастя

Буде багато у малечі.

І вам з ним поруч процвітати,

Бо ці стосунки — цінні речі!

***

Мій маленький принце,

З днем сьогоднішнім щасливим.

Щоб збувалися твої круті бажання

Та оправдовувалися сподівання.

Мій любий внучку, мій хлопчику,

Побажаю тобі багато здоров’ячка.

Щоб завжди йшов до своєї мети

І щоб зміг любов майбутню віднайти.

Щоб ніколи турботи і хвилювання

Не зупиняли твого бажання.

Щоб завжди був впевнений,

А розум щоб був світлий.

Раніше "Телеграф" публікував добірку привітань із днем народження куму. Душевні побажання допоможуть підняти настрій іменинникові.