Департамент Маска DOGE припинить існування: Трамп сказав, коли це станеться

Трамп не дав прямої відповіді на питання, чи продовжить DOGE роботу за відсутності Маска

"Департамент державної ефективності США" (DOGE), сформований в адміністрації президента мільярдером Ілоном Маском, скоро припинить своє існування. Ілон Маск свого часу погодився допомогти з оптимізацією уряду за умови, що він 130 днів буде працювати, як державний службовець, а цей час скоро минає.

Про це сказав президент Дональд Трамп під час зустрічі із журналістами, повідомляє CNN. Трамп заявив, що Маск дуже скоро "повернеться назад".

"Йому потрібно керувати великою компанією, і в якийсь момент він повернеться назад… Я б тримав його стільки, скільки зможу. Він дуже талановитий хлопець, ви знаєте, я люблю дуже розумних людей, і він дуже розумний, і він зробив хорошу роботу. У якийсь момент Ілон захоче повернутися у свою компанію", – заявив він.

При цьому Трамп не дав прямої відповіді на питання, чи продовжить DOGE роботу за відсутності Маска. Він зазначив, що керівники урядових федеральних агентств нібито "багато чому навчилися", в тому числі "працювати цілком самостійно". Можливо, припустив президент США, деякі з них захочуть у майбутньому залишити співробітників DOGE вже у своєму штаті.

"Ви знаєте, в певний момент, я думаю, це закінчиться. Настане момент, коли секретарі зможуть виконувати цю роботу і робити її, знаєте, як ми говоримо, зі скальпелем, і це те, чого ми хочемо", – сказав він.

Як відомо, Маск в адміністрації Трампа керує тимчасовим федеральним органом під назвою "Департамент державної ефективності" (DOGE). Це відомство займається скороченням бюджетних видатків і вже ініціювало низку суперечливих рішень. Серед них ліквідація USAID – структури, через яку фінансувалися численні гуманітарні проєкти по всьому світу.

Також Маск відвідав Пентагон у рамках доручення Трампа про перевірку видатків, після чого у ЗМІ з’явилася інформація про те, що він вивчав там секретну інформацію про можливу війну з Китаєм. Через це співробітників міністерства перевірять на поліграфі.