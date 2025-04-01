Син Литвина програв вдруге: суд ухвалив рішення щодо елітної забудови, що далі

На руку приватній фірмі можуть зіграти зміни до закону, що захищає "добросовісних набувачів"

Приватна фірма, якою володіють син відомого політика Іван Литвин, інвестбанкір компанії Concorde Capital Ігор Мазепа та екснардеп Юрій Благодир, програла апеляцію щодо спірної ділянки на березі річки Случ на Житомирщині. При цьому поки про фактичне повернення землі місцевій громаді не йдеться, тим паче, що й влада не дуже цим переймається.

"Телеграф" вивчив нове судове рішення та дізнався про перспективи його виконання.

Суперечка виникла навколо ділянки площею 1,1716 га, розташованої в мальовничому місці на березі річки Случ, що вважається однією з найцінніших в плані збереження біорізноманіття річок Правобережжя. На ній збереглись залишки млина, що був побудований чи то наприкінці ХVІІІ, чи то на початку ХІХ століття. У 2010 році ця земля перейшла до приватної власності – для ведення особистого селянського господарства її отримав хтось з місцевих мешканців. При цьому у відповідному розпорядженні РДА на нового господаря накладались обмеження: не будувати нові об’єкти нерухомості та використовувати ділянку виключно для обслуговування будівлі млина.

Лише обслуговування млина без будівництва - така була вимога для першого власника

У 2013-му у земельної ділянки змінився власник, який придбав і все, що на ній розташовувалось, а саме млин та допоміжні будівлі разом з підпірною стіною. Наступним кроком стала зміна цільового призначення, тепер це вже мало бути "будівництво та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування". А згодом землевласник передав ділянку біля водойми до статутного капіталу ТОВ "Надслучанська Перлина", яке запланувало реконструкцію об’єкта з добудовою під готельний комплекс. Закінчити виконання робіт планувалось під кінець 2016-го року, принаймні така дата була зазначена на інформаційній таблиці, яка прикрашала огорожу ділянки біля річки.

В 2015 фірма отримала дозвіл і планувала проведення реконструкції з добудовою під готельний комплекс

Очевидно, що частину робіт 10 років тому було виконано, про що свідчать повідомлення на сайті компанії-проектувальника, а також висновок судової земельно-технічної експертизи, проведеної у квітні 2024 року, у якому зазначено: "на досліджуваній земельній ділянці з кадастровим номером 1824083700:01:000:0162 розташований комплекс будівель та споруд рекреаційного призначення, які знаходяться в стадії реконструкції".

В 2024 було зафіксовано: на ділянці знаходить комплекс будівель і споруд

При цьому на одному з майданчиків з продажу нерухомості об’єкт представлений як простір ментального та фізичного оновлення ЗORI з готелем, СПА, клінікою, винним баром, ресторанами, тенісними кортами тощо. На іншій – як житловий елітний комплекс ЗORI by Shelest – проєкт від забудовника Concorde Capital презентований в серпні 2024 року, а замовником робіт та власником торгової марки ЗORI зазначено ТОВ "Надслучанська Перлина".

Про появу проєкта на сайті ЛУН оголосили, коли прокуратура вже звернулась до суду

Об’єкт займає загалом 2,3 га, адже розташований відразу на трьох ділянках, одна з них площею 1,1716 га стала предметом судового розгляду. Підставою для цього була позиція Звягельскої окружної прокуратури, яка встановила порушення вимог закону при використанні даної землі, адже ця "територія має статус прибережної захисної смуги, що визначений фактом розташування у 50-метровій захисній смузі річки Случ". Тож централізований орган наполягав на скасуванні держреєстрації права власності на земельну ділянку, що належать до земель водного фонду, та поверненні її місцевій громаді в особі Звягельської міської ради. Рішення на користь прокуратури Господарський суд Житомирської області ухвалив 2 грудня 2024 року.

Верхня частина фото - проєкт будівництва, нижня - скрін з карти Google Maps

Очікувано, що ТОВ "Надслучанська Перлина" це рішення оскаржила. Як повідомила Житомирська обласна прокуратура у відповідь на запит "Телеграфу", апеляційна скарга перебувала на розгляді Північно-Західного апеляційного господарського суду, який залишив її без задоволення. Відповідна постанова датована 10 березня 2025 року. З тексту документа випливає, що приватна компанія продовжувала гнути власну лінію і доводити, що "спірна земельна ділянка межує з прибережної захисної смуги річки Случ, що встановлена у містобудівній документації села Олександрівна, а не накладається на неї", а, значить, не належить до земель водного фонду. При такому трактуванні виходило, що на більш ніж гектар землі не розповсюджується заборона на передачу у приватну власність, тож і підстав повертати її громаді, не було. Також представники "Надслучанської Перлини" наголошували, що ще суд першої інстанції мав би взагалі застосувати позовну давність (тобто не розглядати позов прокуратури), адже історія розпочалась ще у 2010 році.

Натомість колегію суддів апеляційної інстанції доводи товариства з обмеженою відповідальністю не переконали. Зокрема, в постанові відзначено, навіть якщо у містобудівній документації не встановлені межі прибережних смуг (а так було у випадку зі спірною земельною ділянкою), то діє загальна норма, прописана в Земельному кодексі. А саме: для великих річок ширина прибережної смуги становить 100 метрів від урізу води.

Розмір прибережної захисної смуги встановлений законом, підкреслено в судовій постанові

Також в документі є посилання на судову практику за аналогічними справами, зокрема постанови Великої Палати Верховного суду, яка, підкреслювала особливий режим земельних ділянок, що входять до водоохоронних зон чи прибережних захисних смуг. "Нецільове використання цих смуг може призводити до забруднення та засмічення поверхневих водних об`єктів, а також до втрати ними водності, виснаження водного об`єкта, що впливатиме на можливість задоволення потреб великої кількості людей", – цитують позицію Палати в постанові.

Таким чином і суд другої інстанції дійшов висновку, що прокуратура мала рацію у своїх вимогах, відповідно, земельною ділянкою на березі річки Случ має володіти громада. Як відзначили у Житомирській обласній прокуратурі, постанова апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її ухвалення, але може бути оскаржена протягом 20 днів з моменту складання повного тексту (відповідь була надана до того, як сплив цей термін — Авт.).

- Щодо виконання рішення суду, то відповідно до ч. 1 ст. 327 Господарського процесуального кодексу України виконання судового рішення здійснюється на підставі наказу, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції, який є виконавчим документом. Накази на виконання зазначеного рішення суду Господарським судом не видавались, – наголосили в прокуратурі.

В прокуратурі повідомили, що поки наказ на виконання рішення суд не видавав

Натомість Звягельська міська рада проігнорувала запит "Телеграфу" щодо фактичного стану земельної ділянки та планів на її використання у разі повернення. Крім того, представники органу місцевого самоврядування не брали участь у судових засіданнях, хоча й підтримали письмово позовні заяви прокуратури.

З високою ймовірністю вердикт апеляційного суду не поставить крапку у цій історії, бо ТОВ "Надслучанська Перлина" продовжить боротися за ділянку. Тим паче, що компанії вигідно потягнути час, адже проблему зі спірною землею на Житомирщині може розв'язати підписання скандального законопроєкту №12089. Попри те, що сама ділянка була незаконно виведена з власності громади, "Надслучанська Перлина" нібито до цього і не причетна, бо її перекупила, тож може вважатися "добросовісним набувачем". І всі претензії мають бути адресовані першому власнику, а оскільки з моменту оборудки, яка була проведена з порушенням закону, минуло більш ніж 10 років, громада втрачає можливість повернути собі землю. І витребувати її у "добросовісного набувача" можливо лише за умови компенсації вартості ділянки. Такий розвиток подій можливий, якщо будуть введені в дію нові норми. Але наразі невідомо, відбудеться це чи ні.

В будь-якому випадку повернути землю, на якій вже знаходиться житловий комплекс, введення в експлуатацію якого призначене на 4 квартал поточного року, а квартири були повністю розпродані, буде завданням "з зірочкою".

Як повідомляв "Телеграф", до незаконного звалища в Голосіївському районі столиці може бути причетна фірма, серед власників якої — Дмитро Крейнін, що був одружений на доньці ексспікера Верховної Ради Володимира Литвина.