Какой сегодня, 10 мая, праздник: что можно и нельзя делать в этот день

Сегодня, в Пятницу Светлой Седмицы, нельзя прятать деньги, но и тратить их тоже не стоит

Сразу после Пасхи верующие отмечают Светлую неделю, где особенно важным событием является наступление пятницы, известной как Светлая пятница. Ее называют Светлой, потому что это название отражает радостное событие — воскрешение Иисуса Христа.

В этот день в церквях и храмах отмечается празднование иконы Божией Матери "Живоносный Источник", сопровождаемое традициями, связанными с водой. На богослужении вода освящается, а затем совершается крестный ход к ближайшему водоему.

Люди, которые заглянули в церковь и взяли воду, применяют ее для своих нужд: поливают грядки, деревья, сады. Считается, что это способствует хорошему урожаю.

Традиции и приметы на 10 мая

10 мая (23 мая по старому стилю) в христианской традиции особое почитание христиане отдают апостолу Симону Зилоту, который считается покровителем кладоискателей, брака и земледелия. В народе этот день часто называют "Симонов день".

Согласно народной традиции, в этот день растения обретают целебные свойства, поэтому 10 мая наши предки собирали лекарственные травы и корни. Прежде чем отправиться за ними, человек должен был тщательно умыться в бане и надеть чистую одежду. Собирать растения следовало не голыми руками, а обернутыми платками или тонкими полотенцами.

Кучевые облака весь день на небе и к вечеру не исчезают – ближайшие дни будут солнечными и теплыми.

Птицы до утра поют – к дождю.

Цветки одуванчика закрываются раньше обеда – к дождю.

Кукушка до заката не умолкает – установится теплая погода.

Дождь зарядил и ветрено – значит, впереди ждут теплые дни.

Кроты вокруг норы землю разбросали – дождь вскоре будет.

Что нельзя делать 10 мая

Тревожить землю, вбивать в нее колья — урожая не будет.

Прятать деньги – считалось, что их обязательно найдут и украдут.

Чтобы кошелек был пуст. Стоит положить в него пару монет или купюр, чтобы не отступила удача.

Тратить много денег, делать крупные покупки — придется жить в долг.

Предаваться лени — в жизни воцарится хаос.

Пересаживать комнатные растения — они могут не прижиться и погибнуть.

У кого именины 10 мая

В этот день именины празднуют Анастасия, Георгий, Игорь, Иван, Илларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семён, Сергей, Степан.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

10 мая в мире и в Украине отмечают такие праздники как Всемирный день движения для здоровья, День "Доверяйте своей интуиции" (Trust Your Intuition Day), День креветок, Всемирный день борьбы с системной красной волчанкой (World Lupus Day), День девяти жизней, Праздник наката.

В США сегодня встречают День уборки в комнате (Clean Up Your Room Day), День печени и лука (National Liver and Onions Day), Национальный день малого бизнеса (National Small Business Day) и День липидов (National Lipid Day). В Азербайджане — Праздник цветов, в Германии — День книги, в Румынии — День национальной независимости, на Мальдивах — День детей, во Франции — День отмены рабства, в Японии — День горничных, в Мексике, Гватемале и Сальвадоре — День матери. В Таиланде — День хлебопашца.

