Яке сьогодні, 6 травня, свято: що можна і не можна робити

Сьогодні християни зустрічають Поливальний понеділок, а в Україні відзначають День піхоти

Після Світлого Христового Воскресіння у православних вірян і греко-католиків настає Великодній (Світлий) тиждень — від Великодня до наступної неділі або Антипасхи 12 травня. В Україні цього дня проходять Проводи — поминальний день родичів, що померли. Протягом усього тижня відбуваються богослужіння з великоднього чину.

Світлий тиждень починається з Поливального понеділка. Його ще називають Обливним, Мокрим або Водяним понеділком через своєрідний звичай обливати водою оточуючих.

Основний звичай цього свята, як випливає з назви, полягає в обливанні водою оточуючих. Вважається, що цей обряд приносить удачу і процвітання тому, хто обливається. За традицією, хлопці обливають дівчат водою, а ті за це дарують їм красиві писанки.

Оскільки Великий піст 2024 закінчився з Великоднем, сьогодні вже можна вживати в їжу м’ясо, молочні продукти. На Світлому тижні вже дозволяється хрестити дітей, проте обряди вінчання не проводяться.

Традиції та прикмети на 6 травня

6 травня (19 травня за старим стилем) християни також відзначають день праведного Йова Багатостраждального. Згідно з переказами наших пращурів, у цей день земля цілюще діє на трави, звірів та людину, а також розкриває підземні джерела, з яких вони можуть черпати срібним ковшем живу вологу.

Наші пращури ходили босоніж по ранковій росі. Вони вірили, що роса цього дня особливо сприятливо впливає на здоров’я.

Ніч тепла на Іова – огірків буде багато.

Немає роси вранці — чекай на зміну погоди.

Вранці стоїть туман – опадів не буде.

На клені з’явилися сережки — можна саджати буряки.

Оси споруджують гнізда у відкритих місцях – літо буде сирим.

Що не можна робити 6 травня

Наймати працівників — новий співробітник виявиться лінивим.

Сіяти горох уранці — горобці побачать і всі поклюють.

Безцільно тупцювати по росі — проблеми настануть.

Лаятися з рідними та близькими — скандал призведе до великих сімейних неприємностей.

Байдикувати — до проблем зі здоров’ям.

Вагітним гладити чужих дітей – своя дитина буде неспокійною.

У кого іменини 6 травня

Цього дня іменини святкують Діонісій, Міхей, Іван, Василь та Денис.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

6 травня в Україні відзначають професійне свято — День піхоти, який присвячений шануванню та визнанню заслуг воїнів, які служать у мотопіхотних, гірничо-штурмових, механізованих частинах та підрозділах Сухопутних військ ЗСУ. Також сьогодні світова спільнота зустрічає Міжнародний день проти дієти, День Дажбога, День зустрічі з Білим Лицарем.

У США 6 травня — Національний день медсестер, День без домашніх завдань, День Великих озер (Great Lakes Awareness Day), День млинців "Сюзетт" (National Crepe Suzette Day), День подяки туристам (National Tourist Appreciation Day), День напоїв.

У Данії сьогодні відзначають День кави, на Ямайці – День вчителя, на Кіпрі – Свято квітів (Анфестирія), у Болгарії – День хоробрості, у Туреччині – Свято зустрічі весни "Хидирлез", у Великій Британії та Ірландії – Травневе свято (Early May Bank Holiday).

Як повідомляв раніше "Телеграф", 4 травня в Єрусалимі відбулася щорічна церемонія сходження Благодатного вогню. Ця священна подія у Храмі Гробу Господнього символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового. Більше фото та відео з цієї події дивіться у попередньому матеріалі.