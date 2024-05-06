Яке сьогодні, 6 травня, свято: що можна і не можна робити
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Сьогодні християни зустрічають Поливальний понеділок, а в Україні відзначають День піхоти
Після Світлого Христового Воскресіння у православних вірян і греко-католиків настає Великодній (Світлий) тиждень — від Великодня до наступної неділі або Антипасхи 12 травня. В Україні цього дня проходять Проводи — поминальний день родичів, що померли. Протягом усього тижня відбуваються богослужіння з великоднього чину.
Світлий тиждень починається з Поливального понеділка. Його ще називають Обливним, Мокрим або Водяним понеділком через своєрідний звичай обливати водою оточуючих.
Основний звичай цього свята, як випливає з назви, полягає в обливанні водою оточуючих. Вважається, що цей обряд приносить удачу і процвітання тому, хто обливається. За традицією, хлопці обливають дівчат водою, а ті за це дарують їм красиві писанки.
Оскільки Великий піст 2024 закінчився з Великоднем, сьогодні вже можна вживати в їжу м’ясо, молочні продукти. На Світлому тижні вже дозволяється хрестити дітей, проте обряди вінчання не проводяться.
Традиції та прикмети на 6 травня
6 травня (19 травня за старим стилем) християни також відзначають день праведного Йова Багатостраждального. Згідно з переказами наших пращурів, у цей день земля цілюще діє на трави, звірів та людину, а також розкриває підземні джерела, з яких вони можуть черпати срібним ковшем живу вологу.
Наші пращури ходили босоніж по ранковій росі. Вони вірили, що роса цього дня особливо сприятливо впливає на здоров’я.
- Ніч тепла на Іова – огірків буде багато.
- Немає роси вранці — чекай на зміну погоди.
- Вранці стоїть туман – опадів не буде.
- На клені з’явилися сережки — можна саджати буряки.
- Оси споруджують гнізда у відкритих місцях – літо буде сирим.
Що не можна робити 6 травня
- Наймати працівників — новий співробітник виявиться лінивим.
- Сіяти горох уранці — горобці побачать і всі поклюють.
- Безцільно тупцювати по росі — проблеми настануть.
- Лаятися з рідними та близькими — скандал призведе до великих сімейних неприємностей.
- Байдикувати — до проблем зі здоров’ям.
- Вагітним гладити чужих дітей – своя дитина буде неспокійною.
У кого іменини 6 травня
Цього дня іменини святкують Діонісій, Міхей, Іван, Василь та Денис.
Які сьогодні ще свята в Україні та світі
6 травня в Україні відзначають професійне свято — День піхоти, який присвячений шануванню та визнанню заслуг воїнів, які служать у мотопіхотних, гірничо-штурмових, механізованих частинах та підрозділах Сухопутних військ ЗСУ. Також сьогодні світова спільнота зустрічає Міжнародний день проти дієти, День Дажбога, День зустрічі з Білим Лицарем.
У США 6 травня — Національний день медсестер, День без домашніх завдань, День Великих озер (Great Lakes Awareness Day), День млинців "Сюзетт" (National Crepe Suzette Day), День подяки туристам (National Tourist Appreciation Day), День напоїв.
У Данії сьогодні відзначають День кави, на Ямайці – День вчителя, на Кіпрі – Свято квітів (Анфестирія), у Болгарії – День хоробрості, у Туреччині – Свято зустрічі весни "Хидирлез", у Великій Британії та Ірландії – Травневе свято (Early May Bank Holiday).
Як повідомляв раніше "Телеграф", 4 травня в Єрусалимі відбулася щорічна церемонія сходження Благодатного вогню. Ця священна подія у Храмі Гробу Господнього символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового. Більше фото та відео з цієї події дивіться у попередньому матеріалі.