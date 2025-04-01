Майже ядерний гриб. У Малайзії епічно вибухнув газопровід, у небі вогняний стовп (відео)

Десятки людей отримали опіки

Потужний вибух, який спричинив масштабну пожежу, пролунав у Малайзії поблизу столиці Куала-Лумпура. Інцидент став наслідком прориву газопроводу.

Як пише CNN, мешканців прилеглих будинків евакуювали. Біля автозаправної станції в Путра-Хайтс у центральному штаті Селангор утворився височенний "гриб" полум'я та диму, який було видно за кілометри. Видовище нагадує наслідки ядерного вибуху.

Національна нафтова компанія Petronas повідомила, що пожежа спалахнула на одному з її газопроводів о 8:10 ранку. За повідомленнями влади, опіки отримали 33 людини, інформує CNBC.

За даними Petronas, пошкоджений трубопровід ізольовано. Три автозаправні станції неподалік від місця пожежі не постраждали, але були тимчасово закриті.

Підрозділ з ліквідації наслідків стихійних лих Селангора повідомив, що полум'я поширилося на кілька будинків у сусідньому селі. Вживаються зусилля для порятунку заблокованих жителів. У відомстві підтвердили, що люди отримали опіки. Клапан до трубопроводу закритий, і це зрештою загасить пожежу.

Кадри вогняної кулі поширилися мережею. Деякі жителі відчули, що через вибух тремтіли двері та вікна їхніх будинків.

Як розповідав "Телеграф", нещодавно поблизу Лондона сталася пожежа на електропідстанції. Через неї призупинив роботу аеропорт Хітроу, адже його було знеструмлено.