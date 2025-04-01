Чи натисне Трамп на Путіна через війну в Україні? Ексголова МЗС оцінив шанси

Президент США поки що діє так само, як і його попередники

Від початку свого президентства Дональд Трамп неодноразово заявляв про наміри врегулювати російсько-українську війну. Однак наскільки реальними є ці заяви та чи готовий новий американський президент справді тиснути на Росію?

Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв'ю OBOZ.UA висловив сумніви щодо реальних намірів американської адміністрації. "Я у цьому вже не впевнений, тому що, бачите, наразі щодо Росії жодних навіть натяків на якісь серйозні кроки не помітно", – зазначив дипломат.

За словами Огризка, адміністрація Трампа поки що лише продовжує політику попередників – підтримує чинні санкції проти Росії та забезпечує Україну зброєю згідно з домовленостями, укладеними ще за президентства Байдена.

Колишній міністр звертає увагу на відсутність конкретики в заявах Трампа. Президент США говорить про встановлення "морального дедлайну", але не вказує жодних термінів та не пояснює, які саме наслідки чекають на Росію в разі невиконання вимог.

Жодних нових ініціатив або практичних кроків, які б свідчили про реальну готовність Трампа тиснути на Путіна, наразі немає. Всі дії обмежуються лише публічними заявами без конкретних механізмів втілення.

Раніше "Телеграф" також писав, що Трамп доручив Келлогу закінчити війну в Україні за 100 днів. Які у цього шанси — пояснює WSJ.