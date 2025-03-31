Бартоломео розбрату: як приліт у Дніпрі зачепив гостру тему і що кажуть відомі українці

Ситуація зі збором у Bartolomeo виявилася гучною, але далеко не першою

Удар Росії по Bartolomeo Best River Resort у Дніпрі 28 березня спричинив серйозне потрясіння в українському суспільстві. Атака "шахедів", яка призвела до серйозних руйнувань у знаменитому готельно-ресторанному комплексі, а також загибелі людей у місті, широко висвітлювалася у ЗМІ, але не лише через це. Трагедія з новою силою підняла на поверхню давнє питання на тему донатів, яке проходить невидимою ниткою крізь усю повномасштабну війну. Знову українці сперечаються про актуальність зборів від бізнесу в той час, коли по всій країні щодня страждають звичайні люди, а армія докладає надзусиль, щоб зупинити ворога.

"Телеграф" усі деталі резонансної ситуації, а також запитав думки українців із різних сфер (бізнес, армія, волонтер) щодо неї.

Удар по Bartolomeo

28 березня "шахеди" знову масовано атакували Україну. Ціллю для багатьох із них виявилося Дніпро. Місцеві жителі чули вибухи, а потім побачили й заграву над своїм містом.

Тієї фатальної ночі в місті померли люди. Десятки зазнали поранень.

Як виявилося, один із ударів припав по Bartolomeo Best River Resort. Це сучасний готельно-ресторанний комплекс, розташований на Набережній Перемоги, 9Б, який поєднує в собі комфорт, розваги та унікальний дизайн. Він був популярним місцем відпочинку місцевих мешканців та туристів.

Російський безпілотник упав на банкет-хол, проте всі співробітники та гості закладу залишилися неушкодженими, оскільки їх вчасно евакуювали.

"Ніхто з відвідувачів чи працівників комплексу не постраждав. Було близько 50-70 співробітників комплексу та близько 350 відвідувачів. До лікарів ніхто не звертався", — розповів генеральний менеджер закладу Юрій Ноздьоркін.

Головною архітектурною особливістю комплексу був ресторан у формі корабля, що символізує епоху великих географічних відкриттів. Він згорів під час масштабної пожежі. Однак у планах керівництва закладу повністю його відновити, і для цього було відкрито збір на реконструкцію.

До речі, як він з’явився в Bartolomeo і яким був до атаки читайте в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Так почалася суперечка, що переростала у скандал

Офіційний канал Бартоломео відкрив збір на відновлення

"Сьогодні ми звертаємося до всіх, кому небайдужий Бартоломео – візитна картка Дніпра. Ми не здаємося, ми будемо відновлюватися. Але нам потрібна ваша допомога", — йшлося у повідомленні в соцмережах комплексу.

Погляди користувачів мережі розділилися. Одні вважають, що гроші можна пожертвувати сім’ям, які втратили свої будинки, а не власникам успішного бізнесу. Інші відзначили, що "Бартоломео" був символом міста.

На суперечку звернула увагу навіть волонтер та радниця міністра оборони Дана Ярова. Справа ще в тому, що ситуація заграла новими фарбами після того, як росіяни завдали удару по військовому шпиталю в Харкові. При цьому офіційного збору на відновлення медустанови вона не знайшла і відкрила його сама у вигляді банки в monobank та номеру картки 4441 1111 2395 3931.

"Я розумію, що в на підсвідомості людей, шпиталь це місце болю, це не приємні відчуття від побаченого, це понівечені люди, від яких хочеться відвести погляд. Ресторан, це клаптик світу в якому нібито не має війни. І більшість хапається, за те, що не приносить йому не приємні відчуття. Так працює підсвідомість. Але користуватись цим, це бути повністю відбитим на голову сволотою", — написала вона.

На додачу до всього Ярова зазначила, що власник ресторану входить до сотні найбагатших людей України.

Як відомо, власником "Бартоломео" є Валерій Шамотій, який посідає у списку найбагатших людей України.

Валерій Шамотій

Коротка довідка: Валерій Шамотій — бізнесмен з Дніпра контролює корпорацію "Логос" — велика торгово-промислова Корпорація, до її складу входять компанії, що спеціалізуються на виробництві, дистрибуції, імпорті та експорті різних товарів народного споживання та елітної продукції та послуг.

Девелоперські проєкти напряму Логос-Інвест включають:

ЖК "Бартоломео";

ТМ "Таврія";

ТМ "ALeXX";

ТМ "Інкерман".

У 2020 році журнал "Фокус" помістив Шамотія на 73 місце у своєму списку найбагатших українців.

Реакція Bartolomeo

Після резонансу в суспільстві у компанії передумали відновлювати Bartolomeo за рахунок пожертвувань. Натомість там ухвалили рішення, що всі зібрані кошти будуть передані до її Благодійного Фонду Talented Ukraine, який надає допомогу Силам оборони: у реабілітації, закупівлі необхідного обладнання, обладнання та інших аспектах.

Не вперше

Ситуація зі збором у Bartolomeo виявилася гучною, але далеко не першою.

Схожа ситуація зі зборами на відновлення бізнесу відбулася, наприклад, у Києві у 2024 році, після російської ракетної атаки. Тоді постраждала кав’ярня One Love навпроти костелу.

Кав’ярня відкрила збір на допомогу і змогла його закрити за пів дня — швидше, як зазначає Informator, ніж це зазвичай займає часу у разі купівлі авто або обладнання для потреб бойових бригад. У деяких волонтерів та українців такий стан справ викликав гнів. У соцмережах користувачі захейтили і сам заклад за те, що оголосив збір, і тих, хто їм задонатив.

Відреагував тоді на це, зокрема, й заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.

"У мене є стійке відчуття, що велика кількість цивільних сьогодні сильно віддалились від війни, і їхні пріоритети лежать зовсім в іншій площині. 4% українців, які задонатили тисячу на ЗСУ та збір на майже півмільйона на столичну кавʼярню, тому підтвердження", – написав Жорін у своєму блозі.

Після скандалу співзасновник компанії Володимир Задірака подякував за підтримку та повідомив, що частина цих коштів буде спрямована на відновлення пошкодженого закладу, а решта — на потреби бригад, у яких несуть службу співробітники мережі.

Що кажуть українці

"Телеграф" запитав думки українців з різних сфер з приводу скандалів зі зборами бізнесу.

Так, відомий ресторатор Дмитро Борисов вважає такі збори нормою.

Дмитро Борисов (facebook.com/DimaBorisovRestorator)

"Заклад — це в тому числі "власність" людей, гостей, клієнтів. Тому я вважаю, що люди можуть допомогти власникам своїм донатом відновити заклад", — сказав він "Телеграфу".

Волонтер Олексій Мочанов вважає, що донати та їхні цілі – це справа кожного.

Олексій Мочанов

"Я бував у Бартоломео кілька разів. Місце добре. З господарем не знайомий. Як вони його відновлюватимуть (і чи будуть?) — не мого розуму справа. Чи скинуть люди йому на відновлення — особиста справа кожного", — сказав Мочанов.

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) вважає рішення про проведення збору на відновлення неправильним.

Анатолій Штефан Фото: @a_shtirlitz

"Збройні сили України дуже вдячні бізнесу за підтримку, але тут ситуація двояка: коли в Харкові розбитий повністю військовий госпіталь, і на тлі цього відкривається збір на люксовий комплекс. При тому, що його власник – багата людина і я хотів би, щоб його власник прийняв правильне рішення і ці гроші направив на відновлення будь-якого цивільного об'єкта, шпиталю чи просто для допомоги переселенцям. Людям, що залишилися взагалі без житла та без засобів для існування", — вважає "Штірліц".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав комплекс Бартоломео до того, як до нього потрапив російський "Шахед".