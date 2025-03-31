Усі могили пронумеровані, є відеоспостереження: як виглядає старовинне єврейське кладовище на Рівненщині (фоторепортаж)

Ексклюзивний фоторепортаж зі старовинного єврейського кладовища у місті Острог Рівненської області

Єврейське кладовище в Острозі Рівненської області — одне з найстародавніших в Україні. Воно має довгу та непросту історію і вражає своїм виглядом. Опинитися тут, навіть якщо ви не належите до єврейської громади, дуже цікаво.

"Телеграф" розповість, що відомо про старовинне єврейське кладовище в Острозі та покаже ексклюзивні фото з цього загадкового місця.

Єврейське кладовище в Острозі. Фото: "Телеграф"

Єврейське кладовище в Острозі — що про нього відомо

Цей єврейський цвинтар не просто так називають одним із найстародавніших в Україні. Задокументовано, що перше поховання тут з’явилося майже 600 років тому – 1440 року. Некрополь займає площу близько 6 гектарів, а приблизна кількість поховань — близько 14 тисяч.

Після Голокосту, коли практично всі євреї Острога були знищені, цвинтар опинився в забутті, не було кому доглядати за ним, він стало занедбаним. А під час радянської влади, вже після Другої світової війни, старовинне місце поховання євреїв перетворили на парк розваг "Ювілейний".

Єврейське кладовище в Острозі. Фото: "Телеграф"

Єврейське кладовище в Острозі. Фото: "Телеграф"

Це сталося з ініціативи місцевого директора школи, розташованої неподалік, який стверджував, що цвинтар "є місцем аморальних занять для молоді міста". Як виявилося, така доля торкнулася й інших єврейських кладовищ на Рівненщині — їх перетворювали на парки або робили на їхньому місці інші цивільні об’єкти.

Єврейське кладовище в Острозі. Фото: "Телеграф"

З 1968 року старовинне єврейське кладовище в Острозі практично знищили. Кам’яні надгробки (мацеви) розтягли на будівництво різних об’єктів, типу сараю в психіатричній лікарні, свинарника, трансформаторної підстанції, тощо. На той час некрополь отримав статус пам’ятника садово-паркового мистецтва, там встановили дитячі майданчики, гойдалки, зробили парк. І лише у 2017 році цьому місцю офіційно повернули статус кладовища.

Єврейське кладовище в Острозі. Фото: "Телеграф"

Унікальне єврейське кладовище зараз

Найсвіжіше поховання на цьому стародавньому єврейському цвинтарі датується 2020 роком. Там поховали острозького депутата міськради, мецената, краєзнавця та представника єврейської громади Григорія Аршинова. До речі, він єдиний, кого дозволили поховати на старовинному кладовищі після 1966 року. Могила розміщена на центральній алеї і одразу помітна — впадає в око новий чорний надгробок на тлі древніших. Епітафія на могилі Григорія Аршинова дублюється двома мовами — українською та на івриті.

Могила Григорія Аршинова. Фото: "Телеграф"

Як пишуть місцеві ЗМІ, саме завдяки зусиллям Григорія Аршинова, по всьому Острогу було знайдено 400 надгробків, і 205 із них повернулися на кладовище, у тому числі один надгробок XVII століття та п’ять XVIII століть. Як можна побачити на фото, деякі надгробки буквально з’єднували і кріпили зруйновані частини.

Григорій Аршинов

Від воріт веде викладена бруківкою алея, яка впирається в могилу талмудиста і глави єшиви Едельса Шмуеля Еліезера бен Єхуда ха-Леві. Над його похованням звели охель, до якого приїжджають паломники.

Охель над могилою Шмуеля Едельса. Фото: "Телеграф"

До речі, на стіні біля входу до охелі є табличка на івриті, а також табличка з номером телефону, а сама споруда має відеоспостереження. Крім того, всі могили на цьому цвинтарі пронумеровані, їх тут налічується близько 300. А в рамках декомунізації вулиця Ватутіна, на якій розташований єврейський цвинтар, була названа на честь Шмуеля Едельса.

Єврейське кладовище в Острозі. Фото: "Телеграф"

За даними з Вікіпедії, на старовинному єврейському кладовищі поховані такі відомі євреї, як:

Менахем бен Еліезер був похований тут 15 січня 1520 року.

Едельс Шмуель Еліезер бен Єхуда ха-Леві — талмудист, глава єшиви.

Берта Гільман — бабуся виконавиці пісень на ідиші Марини Якубович, похована 1966 року, це було останнє поховання.

Двойра — онука раббі Ефраїма-Залмана Марголіса (1762-1828).

Братська могила знищених у грудні 1942 року під час ліквідації гетто останніх євреїв Острога.

Єврейське кладовище в Острозі. Фото: "Телеграф"

Відомо, що зараз єврейським цвинтарем в Острозі опікується співзасновник та керівник кількох єврейських організацій в Україні рабин Меїр Габай із Нью-Йорка. Він надсилає кошти на те, щоб місцеві жителі доглядали некрополь, платили за світло та відеоспостереження, а також облагороджували це місце.

Рабин Меїр Габай — перший ліворуч. Фото: управління культури та туризму Рівненської ОДА

Єврейське кладовище в Острозі. Фото: "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає найзагадковіша могила на сільському цвинтарі на Тернопільщині. Скульптура на цій могилі вражає.