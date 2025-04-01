Велич "надута": як насправді виглядає Росія на карті і чому вона менша, ніж вважається

Речі на картах можуть виявитися більшими, ніж насправді

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну різного роду аналітики, політики та просто користувачі мережі називають площу її території одним із "козирів" у війні. Хоча велика пуста тайга явно не прийде воювати проти ЗСУ, проте цим фактом часто користуються російська пропаганда. Дійсно, РФ є найбільшою країною у світі за площею, проте "велич" все одно багато в чому "надута".

Головна причина полягає в тому, що якщо дивитися на двовимірну карту, то будь-яку північну або південну територію доводиться розтягувати до неймовірних розмірів. Це пов'язано з так званою проєкцією Меркатора.

Цей метод зображення територій був придуманий фламандським картографом Герардусом Меркатором ще в 16 столітті для збереження на картах прямих кутів на перетині паралелей та меридіанів, що було зручно для мореплавців, яким важливо розуміти напрям по компасу.

Тобто чим ближче територія до полюса, тим сильніше її розтягує. Що ж до реальних розмірів Росії, то оцінити їх можна завдяки сервісам на кшталт thetruesize.

Росія в порівнянні з США

Росія, якби була на екваторі. Це найближче до її реальних розмірів

Реальна Росія в порівнянні з Росією на карті

Варто зазначити, що через цю ж причину Гренландія на картах виглядає розміром з Африку, хоча насправді вона в 15 разів менша за її площею.