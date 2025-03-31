Путіна оточує "п’ятірка апокаліпсису", яка за війну попри все: названі прізвища

Найвпливовіші олігархи та силовики ризикують втратити все

Після президентських виборів у Росії 2024 року Володимир Путін остаточно консолідував владу, обнуливши всі попередні домовленості з елітами. Це запустило нову хвилю реприватизації – процесу, який фактично позбавляє олігархів і чиновників їхніх активів, якщо вони не відповідають інтересам Кремля.

Про це журналісти "Телеграфу" дізналися під час презентації дослідження "Реприватизація в Росії та зняття санкцій. Чи спрацює нова гра Путіна?", де виступав політолог Володимир Денисенко.

"З цього моменту правила гри де-факто перестали існувати. Тепер навіть найвпливовіші фігури можуть втратити свої статки за неправильні погляди чи відхилення від лінії Кремля. Це стосується не тільки олігархів, які й так давно втратили політичний вплив, але й найближчого оточення Путіна", – зазначив Денисенко.

Показовим кроком стало зміщення Миколи Патрушева з посади секретаря Ради безпеки РФ та його переведення на менш впливову роль. Це сигнал іншим силовикам: ніхто не застрахований від падіння.

"Сьогодні навколо Путіна сформувалася нова група з 20 людей – умовних "охоронців президента". Їхня головна мета – забезпечити йому довге та комфортне життя при владі. Всі, хто цьому суперечать, автоматично потрапляють у зону ризику", – пояснює Денисенко.

До цих "охоронців" входять прем’єр-міністр, міністр оборони, мер Москви та низка силовиків. Водночас активну роль у реприватизації відіграє так звана "п’ятірка апокаліпсису": Чемезов, Патрушев, Кірієнко, Ковальчуки та Ушаков. Саме вони зараз отримують найбільше вигоди від переділу власності.

На думку експерта, процес реприватизації може загострити конфлікти у верхівці російської влади, адже не всі впливові гравці готові миритися з новими реаліями.

Крім того, за словами політолога Вадима Денисенка, хоча питання наступника Путіна в Росії публічно під жорсткою забороною, та політичні еліти вже мислять у категоріях майбутнього без нього. Вони не планують негайного перевороту, але активно вибудовують альянси, послаблюючи конкурентів та зміцнюючи власні позиції на випадок відходу президента.

"Тема наступника не просто табуйована – її навіть згадка може бути небезпечною. Але еліти вже починають готуватися до періоду після Путіна. Вони розраховують, що рано чи пізно вік та хвороби зроблять свою справу, тому вибудовують нову конфігурацію сил", – зазначив Денисенко.

Це означає, що найближчими роками можуть відбутися серйозні внутрішні перестановки, які матимуть вплив не лише на внутрішню політику, а й на міжнародні відносини Росії.

"Це не означає, що хтось уже готує змову чи переворот. Але всі розуміють: Путін не вічний. Тому еліти зараз грають у довгу гру, формуючи альянси, які допоможуть їм вижити в постпутінській Росії", – підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що компанії з США стали найбільшими платниками податків у Росії. За даними Єльської школи менеджменту щонайменше 123 великі компанії з США все ще працюють у Росії.