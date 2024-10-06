"Біжи або помри". На Закарпатті школярі влаштували небезпечну гру (відео)

Ця небезпечна гра набуває великої популярності

У Закарпатській області школярі вигадали нову небезпечну "гру". Вона називається "Біжи або помри", і в даний час набуває великої популярності серед дітей.

Про це повідомляє сайт "Закарпаття 24". Суть цієї "гри" полягає в тому, щоб зняти, як підлітки перебігають дорогу якомога ближче до транспортного засобу. Днями подібні кадри було знято у Хусті на вулиці Львівській.

Дане відео поширилося у соціальних мережах.

Подібні "забави" нерідко призводять до нещасних випадків. Так, ЗМІ Закарпаття повідомили, що 14 вересня на залізниці між Мукачевим та Кольчиним загинув хлопчик. За попередніми даними, троє хлопців вибігли перед поїздом на колію. Машиніст дав попереджувальний сигнал, після якого двоє хлопчиків втекли, а третій почав бігти у попутному напрямку з потягом. В результаті він потрапив під колеса та загинув від отриманих травм.

Поліція Закарпатської області відкрила кримінальне провадження за статтею 276 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки руху чи експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Батькам дітей поліцейські рекомендують провести роз’яснювальні бесіди, щоб уберегти своїх синів та дочок від небезпечних "ігор".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч проти 3 жовтня в Дніпрі автомобіль Infiniti в’їхав до одного з кафе міста. Водій не впорався з керуванням та протаранив фасад закладу.