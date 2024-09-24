Лобове просто вщент: під Одесою через ДТП перекинувся зерновоз (відео)

У поліції поки не прокоментували те, що сталося

У вівторок, 24 вересня, на трасі Київ-Одеса сталася масштабна ДТП. Зіткнулися КамАЗ із сонячними панелями та зерновоз.

У мережі з’явилось відео наслідків аварії. "Телеграф" розповідає читачам про те, що сталося.

Зерновоз викинуло з траси. Автомобіль влетів у відбійник і спалахнув. Причіп перекинувся. Весь вміст опинився на проїжджій частині.

Автор ролика зазначив, що вогонь ще не загасили. На відео видно, що небайдужі люди допомагають водієві подолати загоряння. Обидва вантажні автомобілі зазнали значних пошкоджень.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Наші журналісти звернулися за коментарями до місцевого управління поліції. Там поки що не стали озвучувати деталі.

Раніше "Телеграф" писав, що на трасі між селами Гоголів та Русанів Броварського району сталася аварія. Одна машина згоріла, інша – у кюветі, є загиблі. Крім цього, у Дніпрі на Донецькому шосе перекинулася фура зі свинями. Подібна ситуація нещодавно сталася у Кривому Розі Дніпропетровської області. Там у центрально-міському районі міста, перекинулася фура з понад сотнею поросят.