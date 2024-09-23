Кабіну розплющило: під Рівним у смертельну ДТП потрапила вантажівка (фото)
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У поліції розповіли деталі
У понеділок, 23 вересня, на Рівненщині внаслідок ДТП загинув водій вантажівки. Він не впорався з керуванням та врізався в дерево.
Про це повідомили в поліції Рівненської області. Там додали, що правоохоронці продовжують працювати на місці події.
ДТП сталася 23 вересня. Мовиться про населений пункт Панталія Дубенського району.
"Наразі відомо, що водій вантажівки не впорався з керуванням та допустив зіткнення із деревом. Від отриманих травм він загинув на місці", — зазначили в поліції
Раніше "Телеграф" писав, що нкапередодні на трасі між селами Гоголів та Русанів Броварського району сталась аварія. Одна машина згоріла, інша — у кюветі, є загиблі. Окрім цього, у Дніпрі на Донецькому шосе перекинулася фура зі свинями. Подібна ситуація нещодавно сталася у Кривому Розі Дніпропетровської області. Там у центрально-міському районі міста, перекинулася фура з понад сотнею поросят. Внаслідок пригоди частина тварин загинула. За попередньою інформацією, водій вантажівки не впорався з керуванням, через що транспортний засіб занесло. ВІН отримав поранення та був госпіталізований.