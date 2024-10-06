"Беги либо умри". На Закарпатье школьники устроили опасную "игру" (видео)

Данная опасная игра приобретает большую популярность

В Закарпатской области школьники придумали новую опасную "игру". Она называется "Беги или умри", и в настоящее время приобретает большую популярность среди детей.

Об этом сообщает сайт "Закарпатье 24". Суть данной "игры" состоит в том, чтобы снять, как подростки перебегают дорогу как можно ближе к транспортному средству. На днях подобные кадры были сняты в Хусте на улице Львовской.

Данное видео распространилось в социальных сетях.

Подобные "забавы" нередко приводят к несчастным случаям. Так, СМИ Закарпатья сообщили, что 14 сентября на железной дороге между Мукачево и Кольчино погиб мальчик. По предварительным данным, трое ребят выбежали перед поездом на колею. Машинист дал предупреждающий сигнал, после которого двое мальчиков убежали, а третий стал бежать в попутном направлении с поездом. В результате он попал под колеса и погиб от полученных травм.

Полиция Закарпатской области открыла уголовное производство по статье 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Родителям детей полицейские рекомендуют провести разъяснительные беседы, чтобы уберечь своих сыновей и дочерей от опасных "игр".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь на 3 октября в Днепре автомобиль Infiniti въехал в одно из кафе города. Водитель не справился с управлением и протаранил фасад заведения.