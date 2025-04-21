Прив’язували до ліжка та залишали без їжі: у полтавській в’язниці катували ув’язнених (фото, відео)

Двоє людей отримали підозри

В одній з установ відбування покарань у Полтаві катували ув’язнених. За це двом його співробітникам уже оголосили підозру.

Про це проінформувала пресслужба ДБР у своєму телеграм-каналі. Зазначається, що "покарання" було передбачено для осіб, які відмовлялися співпрацювати з адміністрацією закладу, порушували режим дня або скаржилися на дії працівників.

"Для цього на території медичної частини було облаштовано спеціальне приміщення, яке використовувалося як камера тортур. У невеликій кімнаті ув’язнених прив’язували до металевого ліжка, залишаючи без їжі, води та можливості скористатися туалетом на кілька діб", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одному з постраждалих за останні три роки довелося більше ніж десять разів проходити через цю процедуру.

Факти нових знущань було зафіксовано кілька днів тому, після чого співробітники ДБР навідалися до чергового та старшого корпусу відділення режиму та охорони. Саме вони завели постраждалого до приміщення та прив’язали його до ліжка. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомлялося раніше, днями на території Київської області було викрито злочинну групу, до якої входили місцеві правоохоронці з Бучі та Вишневого. Поліцейські підозрюються у систематичному вимаганні грошей у наркозалежних.