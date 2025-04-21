Привязывали к кровати и оставляли без еды: в полтавской тюрьме пытали заключенных (фото, видео)

Два человека получили подозрения

В одном из учреждений отбывания наказаний в Полтаве пытали заключенных. За это двум его сотрудникам уже объявили подозрение.

Об этом проинформировала пресс-служба ГБР в своем telegram-канале. Отмечается, что наказания были предусмотрены для лиц, которые отказывались сотрудничать с администрацией заведения, нарушали режим дня или жаловались на действия сотрудников.

"Для этого на территории медицинской части было обустроено специальное помещение, которое использовалось как камера пыток. В небольшой комнате заключенных привязывали к металлической кровати, оставляя без еды, воды и возможности воспользоваться туалетом на несколько суток", — говорится в сообщении.

Отмечается, что одному из пострадавших за последние 3 года пришлось более десяти раз проходить через эту процедуру.

Факты новых издевательств были зафиксированы несколько дней назад, после чего сотрудники ГБР наведались к дежурному и старшему корпуса отделения режима и охраны. Именно они завели пострадавшего в помещение и привязали его к кровати. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, на днях на территории Киевской области была разоблачена преступная группа, в которую входили местные правоохранители из Бучи и Вишневого. Полицейские подозреваются в систематическом вымогательстве денег у наркозависимых.