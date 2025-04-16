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Десятки тисяч патронів, БПЛА та гранати: у Києві знайшли величезну схованку зі зброєю (фото, відео)

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
ДБР викрило схованку зброї Новина оновлена 16 квітня 2025, 12:03
ДБР викрило схованку зброї. Фото Колаж "Телеграф"

Підозрюваним оголосили про підозру

Арсенал зі зброєю виявили в гаражі у Деснянському районі Києва. Власниками виявились працівник одного з правоохоронних органів та його батько.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР). У відомстві пишуть, що їх було затримано.

В одному з гаражів у Деснянському району міста серед іншого зберігалось:

  • понад 35 тисяч патронів,
  • 6 гранатометів,
  • 6 БПЛА,
  • 130 гранат
  • 90 ВОГів,
  • автомати,
  • снайперські гвинтівки,
  • ударно-дистанційні запали,
  • прилади для спостереження,
  • пістолети, протипіхотні міни тощо.

Наразі слідчі встановлюють походження вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв, а також мету її зберігання.

Чоловікам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років. Досудове розслідування триває.

Раніше "Телеграф" писав, що вбивство Олега Синєгубова (глава Харківської ОВА) хотів зробити агент ФСБ Росії. Його затримали правоохоронці.

Теги:
#Київ #Зброя #ДБР