Десятки тисяч патронів, БПЛА та гранати: у Києві знайшли величезну схованку зі зброєю (фото, відео)

Підозрюваним оголосили про підозру

Арсенал зі зброєю виявили в гаражі у Деснянському районі Києва. Власниками виявились працівник одного з правоохоронних органів та його батько.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР). У відомстві пишуть, що їх було затримано.

В одному з гаражів у Деснянському району міста серед іншого зберігалось:

понад 35 тисяч патронів,

6 гранатометів,

6 БПЛА,

130 гранат

90 ВОГів,

автомати,

снайперські гвинтівки,

ударно-дистанційні запали,

прилади для спостереження,

пістолети, протипіхотні міни тощо.

Наразі слідчі встановлюють походження вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв, а також мету її зберігання.

Чоловікам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років. Досудове розслідування триває.

Раніше "Телеграф" писав, що вбивство Олега Синєгубова (глава Харківської ОВА) хотів зробити агент ФСБ Росії. Його затримали правоохоронці.