Десятки тисяч патронів, БПЛА та гранати: у Києві знайшли величезну схованку зі зброєю (фото, відео)
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Підозрюваним оголосили про підозру
Арсенал зі зброєю виявили в гаражі у Деснянському районі Києва. Власниками виявились працівник одного з правоохоронних органів та його батько.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР). У відомстві пишуть, що їх було затримано.
В одному з гаражів у Деснянському району міста серед іншого зберігалось:
- понад 35 тисяч патронів,
- 6 гранатометів,
- 6 БПЛА,
- 130 гранат
- 90 ВОГів,
- автомати,
- снайперські гвинтівки,
- ударно-дистанційні запали,
- прилади для спостереження,
- пістолети, протипіхотні міни тощо.
Наразі слідчі встановлюють походження вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв, а також мету її зберігання.
Чоловікам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років. Досудове розслідування триває.
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