Придністров'я хоче просити Путіна про приєднання до Росії: що відомо

На другому з'їзді депутатів усіх рівнів було оголошено "незалежність Придністров'я"

У Тирасполі – столиці невизнаного Придністров’я – 28 лютого можуть "попросити Путіна" приєднати їх до Росії. Відповідну заяву нібито мають зробити на зібранні депутатів всіх рівнів.

Про це у своїх соціальних мережах сповістив придністровський опозиціонер Геннадій Чорба. Активіст зазначив, що подібні зібрання в історії так званого Придністров'я завжди несуть серйозні наслідки.

"Хочу нагадати, що такі заходи були в історії Придністров'я всього три рази, і це четвертий. (Якщо мені пам'ять не зраджує). Нагадаю, що на другому з'їзді депутатів усіх рівнів Придністров'я було оголошено незалежність Придністров'я. Тобто такий захід скликається для ухвалення ключових рішень. Хочу звернути увагу читачів на той факт, що при оголошенні дати скликання з'їзду саме питання, яке вирішуватиметься на цьому з'їзді, не озвучується", — пише опозиціонер.

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Також Чорба підкреслив важливість обраної дати засідання — 28 лютого. Вже наступного дня, 29 лютого, у Москві планується звернення диктатора Путіна до Федеральних зборів. На думку опозиціонера, під час цього звернення Путін може оголосити про "прохання" придністровців, а Федеральні збори у прискореному порядку ухвалять рішення задовольнити "прохання, що надійшло до РФ".

"При цьому організатори посилатимуться на референдум 2006 року", — пише Чорба.

Придністровський опозиціонер припускає, що проведення цього "з'їзду" стане в один ряд із нещодавно організованим у Тирасполі мітингом протесту проти так званого "економічного тиску Молдови" і має на меті "показати, що народ Придністров'я в єдиному пориві засуджує владу Кишинева".

"Постановка, яка мала показати величезну кількість людей, стала б заставкою в Російських ЗМІ, що підтверджувала б рішення про прагнення жителів Лівого берега злитися в єдиному екстазі з Москвою, засуджуючи поганий Кишинів", — підкреслює опозиціонер.

Наприкінці свого допису опозиціонер звернувся до президентки Молдови Майі Санду і закликав її взяти ситуацію під свій контроль.

"Пані президентка Санду, ваше оточення всіляко вас лякало тим, що Росія завдасть удару по території Молдови. Ви не врахували одного — психологія нинішнього керівництва Росії, зокрема Путіна, дуже схожа на психологію Гітлера, кінця 30-х років XX століття. Спроби утихомирити таких, як Путін, призводять тільки до одного — зростаючого апетиту агресора. Живіть і далі у своєму, вигаданому вами світі, де радники вас лякають, а ви думаєте, що всі проблеми розсмоктуються, якщо їх не чіпати руками", — написав опозиціонер.

В Молдові відреагували на слова Геннадія Чорби та заявили у відповідь, що уважно стежать за ситуацією у придністровському регіоні, перебуваючи у постійному контакті з місією ОБСЄ та іншими міжнародними партнерами. На думку Офісу політики реінтеграції "немає жодних підстав вважати, що ситуація в регіоні може погіршитися".

Разом з тим представник загальної палати так званого Придністров'я Володимир Гуменський в етері каналу ТСВ зазначив, що з'їзд має на меті "згуртувати народ" і показати всім напрямок, який обрало для себе Придністров'я.

"Цей з'їзд потрібен нам самим. Щоб показати нам самим нашу єдність, розумієте. Тому що знову лунає дуже багато голосів про те, що наші люди сплять і бачать "коли ж це все закінчиться й ось би нам вже скоріше і скоріше у Європу, щоб ми приєдналися до Європейського союзу", але це не так. Це абсолютно не так. І ось цей з'їзд дасть можливість показати, як насправді думають люди", — зазначив Гуменський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Путін не збирається зупинятися на Україні. Під час своєї "Прямої лінії" 14 грудня 2023 року диктатор ясно дав зрозуміти усім — він піде далі.