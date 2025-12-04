Лише п’яти знакам Зодіаку посміхнеться велика удача у Супермісяць 5 грудня

Життя зміниться у Левів, Водоліїв та інших представників гороскопа

Останній супермісяць 2025 року, відомий як "Холодний Місяць", відбудеться в п’ятницю, 5 грудня. Воно асоціюється з темою завершення та звільнення місця для нового. Тому це чудовий час, щоб позбавитися того, що давно вже неактуально.

Ця повня відбувається в "повітряному" знаку Близнюків, пише collective.world. Згідно з астропрогнозом, лише п’ятьом представникам гороскопа вдасться успішно змінити своє життя, щоб притягнути удачу на нові звершення.

Лев

Найближчим часом можуть з’явитися однодумці – знайомі чи нові зв’язки – і вони здивують вас готовністю бути поряд. У той самий час ви можете ясно побачити, які групи чи колективи більше не сприяють вашому зростанню.

Це хороший момент, щоб переглянути своє оточення і визначити, де ви хочете бути далі. Пам’ятайте: спиратися можна і на власне схвалення, і на підтримку ззовні — це речі, що не виключають одне одного.

Діва

Ваш час сяяти настав. Супермісяць 5 грудня підштовхне вас вийти на сцену та заявити про себе. Так, останні тижні вимагали тиші, відновлення та турботи про дім, але зараз Всесвіт відчиняє двері для визнання та росту.

Ваші таланти помітні – не приховуйте їх. Можливий шанс показати майстерність або отримати нові обов’язки, які піднімуть вас вище. Не дозволяйте сумнівам вкрасти цей момент: ви готові до більшого.

Фото: freepik

Стрілець

У ваших стосунках настає момент істини: ваші досягнення – результат любові та підтримки тих, хто поруч. Якщо останнім часом ви надто пішли у себе і мимоволі віддалилися, зараз ідеальний момент повернути увагу близьким і показати, як багато вони означають.

Цей період сприятливий для чесного погляду на стан ваших зв’язків: що потребує турботи, а що — перегляду. Можливо, інтуїція підкаже, що не всі стосунки можуть йти з вами далі або що чиїсь наміри були не такими щирими. Довіртеся своїм почуттям – вони ведуть вірним шляхом.

Водолій

Час проявляти себе. Супермісяць 5 грудня висвітлює ваш Будинок творчості та радості – приділіть час собі. Зараз важлива не лише відповідальність, а й задоволення. Можливості для творчості і романтики поруч — ловіть їх і не сумнівайтеся: ви заслуговуєте на відпочинок і веселощі.

Риби

Настав час звернути увагу на домашнє життя і близьких: важливі рішення часто народжуються вдома, а не на публіці. Баланс між роботою та відпочинком необхідний – без нього є ризик вигоряння. Турбота про себе та сім’ю сьогодні – ваш фундамент для майбутнього.

