Приднестровье хочет просить Путина о присоединении к России: что известно

На втором съезде депутатов всех уровней была объявлена "независимость Приднестровья"

В Тирасполе – столице непризнанного Приднестровья – 28 февраля могут "попросить Путина" присоединить их к России. Соответствующее заявление якобы должно быть сделано на собрании депутатов всех уровней.

Об этом в своих социальных сетях сообщил приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба. Активист отметил, что подобные собрания в истории так называемого Приднестровья всегда несут серьезные последствия.

"Хочу напомнить, что такие мероприятия были в истории Приднестровья всего три раза, и это четвертый, (если мне память не изменяет). Напомню, что на втором съезде депутатов всех уровней Приднестровья была объявлена независимость Приднестровья" я. То есть такая мера созывается для принятия ключевых решений. Хочу обратить внимание читателей на тот факт, что при объявлении дать созыву съезду сам вопрос, который будет решаться на этом съезде, не озвучивается", — пишет оппозиционер.

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Также Чорба подчеркнул важность избранной даты заседания – 28 февраля. Уже на следующий день, 29 февраля, в Москве планируется обращение диктатора Путина к Федеральному собранию. По мнению оппозиционера, во время этого обращения Путин может объявить о "просьбе" приднестровцев, а Федеральное собрание в ускоренном порядке примет решение удовлетворить "поступившую в РФ просьбу".

"При этом организаторы будут ссылаться на референдум 2006 года", — пишет Чорба.

Приднестровский оппозиционер предполагает, что проведение этого "съезда" станет в один ряд с недавно организованным в Тирасполе митингом протеста против так называемого "экономического давления Молдовы" и "показать, что народ Приднестровья в едином порыве осуждает власть Кишинева".

"Постановка, которая должна была показать огромное количество людей, стала бы заставкой в Российских СМИ, подтверждающей решение о стремлении жителей Левого берега слиться в едином экстазе с Москвой, осуждая плохой Кишинев", — подчеркивает оппозиционер.

В конце своего сообщения оппозиционер обратился к президенту Молдовы Майи Санду и призвал ее взять ситуацию под свой контроль.

"Госпожа президент Санду, ваше окружение всячески вас пугало тем, что Россия нанесет удар по территории Молдовы. Вы не учли одного — психология нынешнего руководства России, в частности Путина, очень схожа с психологией Гитлера, конца 30-х годов ХХ века. Попытки умиротворить таких, как Путин приводят только к одному — растущему аппетиту агрессора. Живите и дальше в своем, придуманном вами мире, где советники вас пугают, а вы думаете, что все проблемы рассосутся, если их не трогать руками", — написал оппозиционер.

В Молдове отреагировали на слова Геннадия Чорбы и заявили, что внимательно следят за ситуацией в приднестровском регионе, находясь в постоянном контакте с миссией ОБСЕ и другими международными партнерами. По мнению Офиса политики реинтеграции "нет никаких оснований считать, что ситуация в регионе может ухудшиться".

Вместе с тем представитель общей палаты так называемого Приднестровья Владимир Гуменский в эфире канала ТСО отметил, что цель съезда "сплотить народ" и показать всем направление, которое избрало для себя Приднестровье.

"Этот съезд нужен нам самим. Чтобы показать нам самим наше единство, понимаете. Потому что снова раздается очень много голосов о том, что наши люди спят и видят" когда же это все закончится и вот бы нам уже скорей и скорей в Европу, чтобы мы присоединились к Европейскому союзу", но это не так. Это абсолютно не так. И вот этот съезд позволит показать, как на самом деле думают люди", — отметил Гуменский.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Путин не собирается останавливаться на Украине. Во время своей "Прямой линии" 14 декабря 2023 диктатор ясно дал понять всем — он пойдет дальше.