Захід оголошує війну російським фейкам: інформація від урядів країн "осі зла" позначатиметься

Окрім розробки глобальних стратегій, Центр також працює над викриттям прихованих операцій з дезінформації

США створюють глобальну коаліцію демократій боротьби з дезінформацією іноземних урядів. Інформація від урядів Китаю, Росії та Ірану має бути маркована для розуміння хто саме за нею стоїть.

Про створення коаліції повідомив спеціальний посланник з питань недержавної пропаганди та дезінформації Центру глобальної взаємодії (GEC) Державного департаменту Джеймс Рубін. Про це пише The Guardian.

Офіційне рамкове оголошення вже підписали США, Велика Британія та Канада. Вашингтон очікує, що до нього приєднається більше країн. При цьому коаліція "відокремлюватиме інформаційні маніпуляції від простих старих поглядів, на які інші уряди мають право, навіть якщо ми не погоджуємося з ними".

При цьому GEC фокусуватиметься виключно на дезінформації з боку іноземних держав. Окрім розробки глобальних стратегій, Центр також працює над викриттям прихованих операцій з дезінформації. Країни, що входять до коаліції, протидіятимуть маніпуляціям з боку іноземних держав, щоб боротися з дезінформацією як загрозою національній безпеці, яка потребує скоординованої відповіді уряду та суспільства.

Джеймс Рубін, спеціальний посланник з недержавної пропаганди та зусиль з дезінформації в Центрі глобальної взаємодії (GEC) держдепартаменту США наголосив, що коаліція хоче допомагати поширенню інформації, що базується на фактах, але маркуватиме інформаційні операції, за якими стоять уряд Китаю або Кремль. При цьому Центр не перешкоджатиме свободі слова.

"Зрештою, це все, що я знаю, що ми можемо зробити зараз, не перешкоджаючи вільній пресі. Ми не просимо знищити таку приховану дезінформацію, а вимагаємо знайти спосіб позначити джерело", — пояснив він.

Він наочно пояснив, як це працюватиме. Як приклад, Рубін навів гіпотетичне повідомлення про те, що "США мають біологічну зброю в Україні".

"Це класична дезінформація, в яку ви можете вірити чи не вірити. Але якщо на вашому екрані якимось чином написано "Росія каже, що США мають біологічну зброю в Україні, або Russia Today говорить це", тоді шкода буде меншою", — пояснив він.

Рубін додав, що завжди знайдуться люди, здатні повірити у божевільні речі. Однак джерело цієї інформації має бути вказане.

"Коли Росія, Китай чи Іран чи взагалі терористична група входить до суверенного інформаційного простору країни, не визнаючи, що це вони, маскуючи це під бота чи агента розвідки, видаючи себе за журналіста чи платячи місцевому чиновнику, тоді ви маєте знайти спосіб позначити це", – резюмував він.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно росіяни запустили черговий фейк, нібито українських військових розстріляли цивільних на Харківщині. Для ілюстрації своєї брехні вони використали фото автомобіля, в який ударив російський дрон-камікадзе, внаслідок чого загинули двоє людей, ще один отримав поранення.