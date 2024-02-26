Запад объявляет войну российским фейкам: информация от правительств стран "оси зла" будет помечаться

Кроме разработки глобальных стратегий Центр также работает над разоблачением скрытых операций по дезинформации

США создают глобальную коалицию демократий для борьбы с дезинформацией иностранных правительств. Информация от правительств Китая, России и Ирана должна быть маркирована для понимания кто именно за ней стоит.

О создании коалиции сообщил специальный посланник по вопросам негосударственной пропаганды и дезинформации Центра глобального взаимодействия (GEC) Государственного департамента Джеймс Рубин. Об этом пишет The Guardian.

Официальное рамочное соглашение уже подписали США, Великобритания и Канада. Вашингтон ожидает, что к нему присоединится больше стран. При этом, коалиция будет "отделять информационные манипуляции от простых старых точек зрения, на которые другие правительства имеют право, даже если мы не соглашаемся с ними".

При этом GEC будет фокусироваться исключительно на дезинформации со стороны иностранных государств. Кроме разработки глобальных стратегий Центр также работает над разоблачением скрытых операций по дезинформации. Страны, входящие в коалицию, будут противодействовать манипуляциям со стороны иностранных государств, чтобы бороться с дезинформацией как угрозой национальной безопасности, требующей скоординированного ответа правительства и гражданского общества.

Джеймс Рубин, специальный посланник по негосударственной пропаганде и усилиям по дезинформации в Центре глобального взаимодействия (GEC) госдепартамента США подчеркнул, что коалиция хочет помогать распространению информации, основаной на фактах, но будет маркировать информационные операции, за которыми стоят правительство Китая или Кремль. При этом Центр не будет препятствовать свободе слова.

"В конце концов это все, что я знаю, что мы можем сделать сейчас, не препятствуя свободной прессе. Мы не просим уничтожить такую скрытую дезинформацию, а требуем найти способ обозначить источник", – пояснил он.

Он наглядно пояснил, как это будет работать. В качестве примера Рубин привел гипотетическое сообщение о том, что "США имеют биологическое оружие в Украине".

"Это классическая дезинформация, в которую вы можете верить или не верить. Но если на вашем экране каким-то образом написано "Россия говорит, что США имеют биологическое оружие в Украине, или Russia Today говорит это", тогда ущерб будет меньше", — пояснил он.

Рубин добавил, что всегда найдутся люди, способные поверить в сумасшедшие вещи. Однако источник этой информации должен быть указан.

"Когда Россия, Китай или Иран или вообще террористическая группа входит в суверенное информационное пространство страны, не признавая, что это они, маскируя это под бота или агента разведки, выдавая себя за журналиста или платя местному чиновнику, тогда вы должны найти способ обозначить это", – резюмировал он.

Как сообщал "Телеграф", недавно россияне запустили очередной фейк, якобы украинские военные расстреляны гражданских на Харьковщине. Для иллюстрации своей лжи они использовали фото автомобиля, в который ударил российский дрон-камикадзе, в результате чего погибли два человека, еще один получил ранения.