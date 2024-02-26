Расистський скандал: путінець Рогозін сильно зганьбився, "висміявши" главу Пентагону

Спочатку він спробував виправдатися, але потім вибухнув новими образами

Колишній глава "Роскосмосу", а нині так званий "сенатор" від окупованої частини Запорізької області Дмитро Рогозін, який був поранений у Донецьку у сідницю, опублікував расистський пост. Він порівняв міністра оборони США Ллойда Остіна з мавпою.

Вранці 25 лютого в обліковому записі Рогозіна в Х (колишній twitter) з’явилася образлива публікація з порівнянням глави Міноборони США з мавпою. Під постом з’явилося безліч звинувачень у расизмі. Він спробував виправдатися і сказати, що це не він, проте пізніше знову вибухнув образливими публікаціями.

"Дімон, враховуючи, що ти, по суті, нацист, твій огидний расизм не викликає особливого подиву. Ти банально заздриш справжньому генералу з його реальним бойовим досвідом, бо ти – фейковий солдат із фейковими медалями. Коли ти збираєшся повернутися в Україну, щоб знову пограти в солдатиків? Не забудь захопити із собою броньовані памперси", – написав Рогозіну у коментарях астронавт Скотт Келлі.

Увечері 25 лютого в Telegram-каналі Рогозіна з’явився пост, в якому він "нагадав", що в нього нібито немає інших соцмереж, крім Telegram-каналу та сторінки в російській соцмережі ВК. Решту сторінок він назвав ботами.

При цьому twitter Рогозіна з’явився понад вісім років тому та був верифікований у жовтні 2015 року. Крім того, на нього часто посилалися різні державні ЗМІ Росії та інформагенства.

Незабаром Рогозін видалив пост із Telegram із заявами, що twitter — не його. Вранці 26 лютого у нього вийшло ще дві публікації: у ВК він назвав Остіна, президента США Джо Байдена та канцлера Німеччини Олафа Шольца "брудними мавпами-бандерлогами", а інший — у X з підписом Monkeys should be called monkeys (мавпи мають називатися мавпами) .

Варто зазначити, що заяви Рогозіна не лише расистські, а й нелюдські, росіяни у своєму загарбницькому чаді зовсім втратили людську подобу. Справа в тому, що Ллойд Остін бореться з раком, а знущатися з людини в такій ситуації — верх цинізму і дуже псує "карму".

Як повідомляв "Телеграф", на початку українського контрнаступу влітку 2023 року Рогозін впав в істерику. Він погрожував застосуванням ядерної зброї.