Bradley з поганими акумуляторами і старі моделі F-16: експерти зі США вказали на проблеми із західною допомогою

Американські фахівці кажуть про проблеми із західною технікою, яку доставляють до України.

Якщо Захід прагне переломити ситуацію на полі бою на користь України, країни-союзники мають адаптувати військову допомогу відповідно до потреб української армії. Це стосується як озброєння і навчання бійців, так і розвитку новітніх технологій.

Про це йдеться у матеріалі Лондонського Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI), повідомляє "Телеграф". Серед авторів статті – учасники програми Minerva Міністерства оборони США, які досліджують, яким чином Штати можуть покращити іноземну військову підготовку.

За майже три роки досліджень американці опитали сотні військовослужбовців з України, США й інших країн НАТО, а також деяких політичних діячів на Заході. Одна з тривожних тенденцій, яку визначили — невідповідність між наданою союзниками допомогою та реальними потребами України. А також той факт, що допомога українському війську опиняється в епіцентрі різноманітних політичних штормів.

"Західна допомога відображає війну, яку західні політики та планувальники воліли б вести, а не війну, яку насправді веде українська армія", — йдеться у матеріалі.

"Стратегічна нерішучість" США

Автори статті зазначають: Америка, як один із ключових союзників, неохоче надає Україні необхідні системи озброєння. І робить це повільніше за європейців.

"США надали Україні 31 танк Abrams, але надіслали лише старіші версії через побоювання, що ці технології захоплять і використають росіяни. Проте Велика Британія надала 28 танків Challenger 2, а різні європейські військові сили та канадці надіслали Україні понад 100 танків Leopard 2 зі своїм найкращим комплектом (датчики, програмне забезпечення тощо), щоб максимально підвищити їхню бойову ефективність для українців. Підхід США до України найкраще можна описати як "стратегічна нерішучість" (англійською strategic dithering. – Ред.): достатньо, щоб Україна не програла, але недостатньо, щоб допомогти їй перемогти".

Зовнішній тиск поставив Київ у становище, коли західне обладнання та знання, отримані під час навчання бійців за кордоном, довелося застосовувати проти недостатньо оснащених і навчених, але добре окопаних російських військ. На думку авторів матеріалу, саме напруження через завищені очікування змусило президента Володимира Зеленського відправити у відставку головнокомандувача Валерія Залужного, "щоб просто заспокоїти західні столиці".

Україна отримає старі F-16?

Важливу роль у невдачі контрнаступу 2023 року відіграла перевага Росії в авіації: "Українці відмовилися від західної тактики ведення бою, оскільки їм не вистачало авіації, щоб протистояти російським повітряним силам і обороні".

Україна планує отримати кілька винищувачів F-16 на початку 2024 року, проте і ці літаки американського виробництва не стануть так званою "срібною кулею". Крім того, українські Повітряні сили, ймовірно, поповнять винищувачі старої модифікації.

"Українським льотчикам знадобляться сотні годин нальоту, щоб набути достатнього досвіду для бойових дій. Так само, як і зі старішими версіями танків Abrams, українці отримають старіші варіанти F-16 (востаннє модернізовані між 2003 і 2005 роками), які не мають передової авіоніки, програмного забезпечення та датчиків, а найдосконаліші ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності (AMRAAM) не поставлять щонайменше до 2026 року", — зазначається в матеріалі.

Імовірно, після поставок американських винищувачів українські воїни все ще не зможуть здійснювати достатньо вильотів, аби стримувати чи збивати російські Ту-95, що атакують українські міста ракетами.

"Якщо Вашингтон хоче кращих результатів, слід позбутися страху перетнути уявні "червоні лінії" Росії, щоб належним чином допомогти, озброїти та навчити Київ", — підкреслюється у статті.

Відсутність західної авіації є лише одним із недоліків безпекової допомоги Україні. За словами експертів, у значній частині техніки нема важливих компонентів. Стверджується, що понад 40 американських БМП Bradley доставили на фронт із поганими акумуляторами та неякісною проводкою.

"Українці на передовій розповіли нам, що багато 155-мм гаубиць M777 прибули без необхідного обладнання для прицілювання. Відсутність належних запасних частин для техобслуговування та ремонту посилює труднощі, і деякі українські військовослужбовці розповідають нам, що американські гвинтівки М-4 ламаються після тижня використання в окопах. Багатьох із цих проблем можна було б уникнути, якби були сержанти, які б проводили сумлінну перевірку техніки перед її відправкою в Україну".

Зазначимо, генеральний інспектор Міністерства оборони США в новому звіті підтвердив, що Пентагон надав Україні броньовану техніку без плану забезпечення довгострокового використання цієї зброї. Серед іншого документ містить оцінки стратегії підтримки систем озброєння Bradley, Stryker та Abrams. Міноборони Штатів дійшло висновку, що без належних запасних частин, боєприпасів і технічного обслуговування українці не зможуть підтримувати роботу цих систем озброєнь.

Українці дуже покладалися на західне обладнання, відкладаючи літній наступ минулого року. Це давало росіянам час на створення так званої "лінії Суровікіна" (комплекс фортифікаційних споруд та окопів, який російські війська почали будувати на окупованих територіях у другій половині 2022 року. – Ред.).

Оборона в стилі Першої світової та технології ХХI століття

Один із британських офіцерів, який навчав українських бійців, висловив думку, що ЗСУ ведуть бій у "кіберпанк-війні": окопна війна та глибока оборона в стилі Першої світової війни, але із вбивчими перешкодами, залежними від технологій ХХI століття як-от дрони та зв’язок Starlink.

"Тип загальновійськових маневрів, які проводять в Україні, — це солянка з доктрин і тактик, запозичених із Вікіпедії, YouTube, соцмереж як Telegram, відеоігор по типу War Thunder і навчальних посібників США/НАТО/Радянського Союзу", — описав британський інструктор.

Інновації та новітні технології в епоху цієї війни роблять поле бою небезпечним для дорогих систем озброєння та ще більш небезпечним — для великої концентрації збройних сил.

"Через російські засоби радіоелектронної боротьби більшість наданих Заходом "розумних" артилерійських снарядів гірше працюють. Російські перешкоди також впливають на комунікацію між українськими підрозділами", — кажуть експерти.

Водночас широке використання FPV-дронів змушує українців шукати альтернативний підхід до виснаження російських сил. Бійці намагаються уразити якомога більше операторів БПЛА.

"FPV-дрон дешевий, FPV-пілот — це місяці навчання… ми називаємо це "вбивати розумних росіян"", — сказав один із бійців ЗСУ.

Експерти підсумовують, що остаточний хід війни залежить від того, яка сторона опанує нові технології у масштабі достатньому, аби переломити волю противника до боротьби.

"Щоб вийти з глухого кута на користь України, знадобиться дешевий та інноваційний спосіб розмінування сотень метрів російських мінних полів, а також простіші та менш ризиковані способи зачистки російських окопів та ліній оборонних позицій. Враховуючи наші численні розмови з учасниками бойових дії, потрібне виробництво та розгортання на тиждень щонайменше 10 тисяч автономних повітряних, наземних і морських безпілотників з необхідними датчиками, штучним інтелектом та вогневою міццю, щоб пробити російські лінії оборони", — такими підрахунками діляться американці.

У роботу безпілотників, керованих штучним інтелектом, складно втрутитися, оскільки ШІ, відповідно до заданих параметрів, сам вирішує, на що націлюватися. Росіяни, за даними Forbes, вже працюють над освоєнням подібних технологій:

"Ця війна випускає "кота з мішка", коли мова заходить про інновації на полі бою та розвиток "розумної зброї". Захід має припинити зволікання та взяти на себе зобов’язання допомогти Україні, щоб Росія не перемогла", — зазначають фахівці зі США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" проаналізував, скільки ще зможе воювати Росія, і які ресурси має у розпорядженні путінська армія.