Цей секрет використовують в готелях: чому губки різних кольорів

Вибір правильної губки це важливо. Код, який ви ігнорували, допоможе обрати потрібну та уникнути халеп

Губки бувають у різних кольорах, і ці відтінки — не просто декор. Це зручна система маркування, яка підказує, для яких поверхонь та завдань призначена кожна губка. Розуміння цього кодування допомагає уникнути пошкодження матеріалів і зменшує ризик перенесення бактерій у домі.

Кольорових варіантів у губок загалом п'ять. Однак зустрічаються і багатоколірні варіанти. Їх здебільшого використовують для миття посуду і тільки.

На що впливає колір губки

Чорні губки

Ці максимально абразивні губки не для щоденного використання, вони знадобляться при генеральному прибиранні. Міцні та жорсткі, підходять для інтенсивного чищення пригорілих або твердих поверхонь.

Рожеві губки для забруднених поверхонь

Червоні губки

Червоні або ж рожеві губки — ті, які міняти потрібно найчастіше. Вони призначені для пригорілих залишків їжі, поверхні після контакту з сирим м’ясом чи рибою. Колір є нагадуванням, що ці губки не можна використовувати для миття посуду начисто. Їх потрібно частіше замінювати.

Зелені губки

Найпопулярніші та найміцніші. Підходять для загального прибирання й миття посуду, чудово справляються із засохлим брудом або складними плямами. А от скло та нержавіючу сталь можуть подряпати.

Жовті губки

Менш абразивні, ніж зелені. Ідеальні для делікатніших поверхонь: скляного посуду, стільниць, раковин. Найчастіше використовуються на кухні.

Сині губки

Найм’якші з усіх. Підходять для скла, нержавіючої сталі та всього, що потребує делікатного догляду. Не дряпають поверхню.

Де колірна методика надзвичайно важлива

Цей кольоровий метод розрізнення використовується в готелях для запобігання перехресному забрудненню між ванними кімнатами, туалетами, кухнями та загальними зонами. Багато готелів дотримуються таких правил:​

Червоний — санітарні зони високого ризику, такі як туалети, пісуари та підлоги в туалетах

Жовтий — інші поверхні у ванній кімнаті, такі як раковини, плитка, дзеркала та диспенсери

Зелений — кухні, комори та зони приготування/подачі їжі

Синій — загальні зони низького ризику, такі як кімнати, столи та громадські коридори.

Кольорове кодування губок в готелі

Точний код може відрізнятися залежно від мережі, країни чи оператора готелю, хоча більшість все ще використовує "червоний" колір для найбрудніших санітарних зон і "зелений" для зон харчування.

