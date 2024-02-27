Bradley с плохими аккумуляторами и старые модели F-16: эксперты из США указали на проблемы с западной помощью

Американские специалисты говорят о проблемах с западной техникой, которую доставляют в Украину.

Если Запад стремится переломить ситуацию в поле боя в пользу Украины, страны-союзники должны адаптировать военную помощь в соответствии с потребностями украинской армии. Это касается как вооружения и обучения бойцов, так и развития новейших технологий.

Об этом говорится в материале Лондонского Королевского института объединенных служб (RUSI), сообщает "Телеграф". Среди авторов статьи – участники программы Minerva Министерства обороны США, исследующие, каким образом Штаты могут улучшить иностранную военную подготовку.

За три года исследований американцы опросили сотни военнослужащих из Украины, США и других стран НАТО, а также некоторых политических деятелей на Западе. Одна из тревожных тенденций, которую определили, — несоответствие между предоставленной союзниками помощью и реальными потребностями Украины. А также тот факт, что помощь украинской армии оказывается в эпицентре различных политических штормов.

"Западная помощь отображает войну, которую западные политики и планировщики предпочли бы вести, а не войну, которую действительно ведет украинская армия", — говорится в материале.

"Стратегическая нерешительность" США

Авторы статьи отмечают: Америка как один из ключевых союзников неохотно предоставляет Украине необходимые системы вооружения. И делает это медленнее европейцев.

"США предоставили Украине 31 танк Abrams, но прислали только более старые версии из-за опасений, что эти технологии захватят и используют россияне. Однако Великобритания предоставила 28 танков Challenger 2, а разные европейские военные силы и канадцы прислали Украине более 100 танков Leopard 2 с наилучшим комплектом (датчики, программное обеспечение и так далее), чтобы максимально повысить их боевую эффективность для украинцев. Подход США к Украине лучше всего можно описать как "стратегическая нерешительность" (на английском strategic dithering. – Ред.): достаточно, чтобы Украина не проиграла, но недостаточно, чтобы помочь ей победить".

Внешнее давление поставило Киев в положение, когда западное вооружение и знания, полученные при обучении бойцов за границей, пришлось применять против недостаточно оснащенных и обученных, но хорошо окопаных российских войск. По мнению авторов материала, именно напряжение из-за завышенных ожиданий заставило президента Владимира Зеленского отправить в отставку главнокомандующего Валерия Залужного, "чтобы просто успокоить западные столицы".

Украина получит старые F-16?

Важную роль в неудаче контрнаступления 2023 сыграло преимущество России в авиации: "Украинцы отказались от западной тактики ведения боя, поскольку им не хватало авиации, чтобы противостоять российским воздушным силам и обороне".

Украина планирует получить несколько истребителей F-16 в начале 2024 года, однако и эти самолеты американского производства не станут так называемой "серебряной пулей". Кроме того, украинские воздушные силы, вероятно, пополнятся истребителями старой модификации.

"Украинским летчикам понадобятся сотни часов налета, чтобы получить достаточный опыт для боевых действий. Так же, как и со более старыми версиями танков Abrams, украинцы получат более старые варианты F-16 (в последний раз модернизированные между 2003 и 2005 годами), не имеющие передовой авионики, программного обеспечения и датчиков, а самые совершенные ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности (AMRAAM) не поставят, по меньшей мере, до 2026 года", — отмечается в материале.

Вероятно, после поставок американских истребителей украинские воины все еще не смогут совершать достаточно вылетов, чтобы сдерживать или сбивать российские Ту-95, атакующие украинские города ракетами.

"Если Вашингтон хочет лучших результатов, следует избавиться от страха пересечения мнимых "красных линий" России, чтобы должным образом помочь, вооружить и научить Киев", — подчеркивается в статье.

Отсутствие западной авиации является лишь одним из недостатков помощи в Украине. По словам экспертов, в значительной части техники нет важных компонентов. Утверждается, что более 40 американских БМП Bradley были доставлены на фронт с плохими аккумуляторами и некачественной проводкой.

"Украинцы на передовой рассказали нам, что многие 155-мм гаубиц M777 прибыли без необходимого оборудования для прицеливания. Отсутствие надлежащих запасных частей для техобслуживания и ремонта усугубляет трудности, и некоторые украинские военнослужащие рассказывают нам, что американские винтовки М-4 ломаются после недели использования в окопах. Многих из этих проблем можно было бы избежать, будь сержанты, которые бы проводили добросовестную проверку техники перед ее отправкой в Украину".

Отметим, что генеральный инспектор Министерства обороны США в новом отчете подтвердил, что Пентагон предоставил Украине бронированную технику без плана обеспечения долгосрочного использования этого оружия. Среди прочего документ содержит оценки стратегии поддержки систем вооружения Bradley, Stryker и Abrams. Минобороны Штатов пришло к выводу, что без подобающих запасных частей, боеприпасов и технического обслуживания украинцы не смогут поддерживать работу этих систем вооружений.

Украинцы очень полагались на западное оборудование, откладывая летнее наступление в прошлом году. Это давало россиянам время на создание так называемой "линии Суровикина" (комплекс фортификационных сооружений и окопов, который русские войска начали строить на оккупированных территориях во второй половине 2022 года – Ред.) .

Оборона в стиле Первой мировой и технологии ХХI века

Один из британских офицеров, обучавший украинских бойцов, выразил мнение, что ВСУ ведут бой в "киберпанк-войне": окопная война и глубокая оборона в стиле Первой мировой войны, но с убийственными препятствиями, зависимыми от технологий ХХI века, как дроны и связь Starlink.

"Тип общевоенных маневров, которые проводят в Украине, — это солянка из доктрин и тактик, заимствованных из Википедии, YouTube, соцсетей как Telegram, видеоигр по типу War Thunder и учебных пособий США/НАТО/Советского Союза", — описал британский инструктор.

Инновации и новейшие технологии в эпоху этой войны делают поле боя опасным для дорогостоящих систем вооружения и еще более опасным для большой концентрации вооруженных сил.

"Из-за российских средств радиоэлектронной борьбы большинство предоставленных Западом "умных" артиллерийских снарядов хуже работают. Российские препятствия также влияют на коммуникацию между украинскими подразделениями", — говорят эксперты.

В то же время, широкое использование FPV-дронов заставляет украинцев искать альтернативный подход к истощению российских сил. Бойцы пытаются поразить как можно больше операторов БПЛА.

"FPV-дрон дешевый, FPV-пилот — это месяцы обучения… мы называем это "убивать умных россиян"", — сказал один из бойцов ВСУ.

Эксперты подытоживают, что окончательный ход войны зависит от того, какая сторона овладеет новыми технологиями в масштабе достаточном, чтобы переломить волю противника к борьбе.

"Чтобы выйти из тупика в пользу Украины, понадобится дешевый и инновационный способ разминирования сотен метров российских минных полей, а также более простые и менее рискованные способы зачистки российских окопов и линий оборонных позиций. Учитывая наши многочисленные разговоры с участниками боевых действий, необходимо производство и развертывание в неделю, по меньшей мере, 10 тысяч автономных воздушных, наземных и морских беспилотников с необходимыми датчиками, искусственным интеллектом и огневой мощью, чтобы пробить российские линии обороны", — такими подсчетами делятся американцы.

В работу беспилотников, управляемых искусственным интеллектом, сложно вмешаться, поскольку ИИ, согласно заданным параметрам, сам решает, на что нацеливаться. Россияне, по данным Forbes, уже работают над освоением подобных технологий:

"Эта война выпускает "кота из мешка", когда речь заходит об инновациях на поле боя и развитии "умного оружия". Запад должен рекратить промедление и взять на себя обязательство помочь Украине, чтобы Россия не победила", — отмечают специалисты из США .

Напомним, ранее "Телеграф" проанализировал, сколько еще сможет воевать Россия, и какими ресурсами располагает путинская армия.