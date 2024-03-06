Перший із Південної Америки: президент Аргентини хоче приїхати в Україну

Лідери Південної Америки в Україні після початку вторгнення ще не були

Президент Аргентини Хав’єр Мілей, який нещодавно передав два вертольоти Мі-17 на потреби ЗСУ, тепер має намір відвідати Україну. Він стане першим лідером Південної Америки, хто здійснить такий візит після початку повномасштабної війни.

Як пише Infobae, тим самим Мілей планує затвердити свій зовнішньополітичний порядок денний. Після публікації матеріалу, ця новина також була оприлюднена у профілі президента Аргентини у соцмережі X.

Спочатку він планує відвідати Іспанію, щоб отримати премію Хуана де Маріани 2024 року. Церемонія запланована на 21 червня. Втім, він не стане там проводити зустріч із прем’єром Педро Санчезом через глибокі розбіжності у питаннях зовнішньої політики.

Водночас видання не виключає, що Мілей зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом на шляху до України.

Президент Аргентини вже зустрічався з українським колегою Володимиром Зеленським у грудні минулого року. Український лідер був присутній на церемонії інавгурації, після чого вони провели двосторонню зустріч.

Мілей різко змінив зовнішню політику Аргентини, відмовившись від багаторічної співпраці з Китаєм на користь розвитку відносин із США. Також він критично висловлювався про Росію та активно підтримує Україну та Ізраїль. Політик у минулому співав у рок-групі і дуже експресивно поводиться на публіці, а перемогти йому вдалося на тлі тривалої економічної кризи в країні.