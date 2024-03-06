Первый из Южной Америки: президент Аргентины хочет приехать в Украину

Лидеры Южной Америки в Украине после начала вторжения еще не бывали

Президент Аргентины Хавьер Милей, который недавно передал два вертолета Ми-17 на нужды ВСУ, теперь намерен посетить Украину. Он станет первым лидером Южной Америки, кто совершит такой визит после начала полномасштабной войны.

Как пишет Infobae, тем самым Милей планирует утвердить свою внешнеполитическую повестку. После публикации материала, эта новость также была обнародована в профиле президента Аргентины в соцсети X.

Изначально он планирует посетить Испанию, чтобы получить премию Хуана де Марианы 2024 года. Церемония запланирована на 21 июня. Впрочем, он не станет там проводить встречу с премьером Педро Санчезом из-за глубоких разногласий в вопросах внешней политики.

Вместе с тем издание не исключает, что Милей встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом по пути в Украину.

Президент Аргентины уже встречался с украинским коллегой Владимиром Зеленским в декабре прошлого года. Украинский лидер присутствовал на церемонии инаугурации, после чего они провели двустороннюю встречу.

Милей резко изменил внешнюю политику Аргентины, отказавшись от многолетнего сотрудничества с Китаем в пользу развития отношений с США. Также он критически выражался о России и активно поддерживает Украину и Израиль. Политик в прошлом пел в рок-группе и очень экспрессивно ведет себя на публике, победить ему удалось на фоне длительного экономического кризиса в стране.